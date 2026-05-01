Finał Hexi w Where Winds Meet. Aktualizacja Qinchuan wprowadza nową zawartość

Gracze otrzymują region, questy i rozbudowane tryby PvP.
Studio Everstone ujawniło szczegóły najnowszej aktualizacji do Where Winds Meet. Update o nazwie Qinchuan stanowi finałowy rozdział rozszerzenia Hexi i wprowadza nowy region, kolejne zadania fabularne oraz dodatkowe aktywności dla graczy.
Where Winds Meet – aktualizacja Qinchuan i finał Hexi
Nowy region Qinchuan to największa atrakcja aktualizacji. Obszar oferuje zróżnicowany krajobraz pełen wzgórz, lasów i gór, a dostęp do niego wymaga ukończenia określonych zadań fabularnych oraz osiągnięcia odpowiedniego poziomu postaci. Wraz z lokacją gracze otrzymują nowe questy, w tym kolejne rozdziały historii rozwijające wątki rozpoczęte w poprzednich aktualizacjach.
W Where Winds Meet pojawiły także nowe aktywności, takie jak eksploracja zatopionego miasta czy dodatkowe wyzwania, w tym starcie z nowym bossem – rodzeństwem walczącym wspólnie przeciwko graczom. Rozszerzono również system progresji – limit poziomu postaci wzrósł do 95, a gracze mogą zdobywać nowy ekwipunek, w tym przedmioty wyższego poziomu.
Twórcy zadbali także o zawartość dla fanów rywalizacji. Dodano nowe aktywności PvP, w tym tryby drużynowe oraz możliwość tworzenia własnych aren w ramach Training Terrace. Na razie obsługiwane są pojedynki 1 na 1, ale w planach są kolejne tryby. Wprowadzono również system rankingowy dla rozgrywek grupowych.
Aktualizacja ułatwia także start nowym graczom dzięki nowej walucie Trace Jade, którą można zdobywać poprzez przetwarzanie mniej wartościowych zasobów. Pozwala ona szybciej rozwijać postać i zdobywać potrzebne materiały.
