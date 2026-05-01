Finał Hexi w Where Winds Meet. Aktualizacja Qinchuan wprowadza nową zawartość

Nowy region Qinchuan to największa atrakcja aktualizacji . Obszar oferuje zróżnicowany krajobraz pełen wzgórz, lasów i gór, a dostęp do niego wymaga ukończenia określonych zadań fabularnych oraz osiągnięcia odpowiedniego poziomu postaci. Wraz z lokacją gracze otrzymują nowe questy, w tym kolejne rozdziały historii rozwijające wątki rozpoczęte w poprzednich aktualizacjach.

Studio Everstone ujawniło szczegóły najnowszej aktualizacji do Where Winds Meet. Update o nazwie Qinchuan stanowi finałowy rozdział rozszerzenia Hexi i wprowadza nowy region, kolejne zadania fabularne oraz dodatkowe aktywności dla graczy.

W Where Winds Meet pojawiły także nowe aktywności, takie jak eksploracja zatopionego miasta czy dodatkowe wyzwania, w tym starcie z nowym bossem – rodzeństwem walczącym wspólnie przeciwko graczom. Rozszerzono również system progresji – limit poziomu postaci wzrósł do 95, a gracze mogą zdobywać nowy ekwipunek, w tym przedmioty wyższego poziomu.

Twórcy zadbali także o zawartość dla fanów rywalizacji. Dodano nowe aktywności PvP, w tym tryby drużynowe oraz możliwość tworzenia własnych aren w ramach Training Terrace. Na razie obsługiwane są pojedynki 1 na 1, ale w planach są kolejne tryby. Wprowadzono również system rankingowy dla rozgrywek grupowych.