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Until Dawn 2 w produkcji od lat? Aktor ujawnia, kiedy dołączył do projektu

Mikołaj Berlik
2026/06/15 14:30
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Dacre Montgomery zdradza, że pracuje nad grą od 2022 roku.

Nowe informacje na temat Until Dawn 2 wskazują, że prace nad grą trwają znacznie dłużej, niż wcześniej sądzono. Dacre Montgomery, znany m.in. z „Stranger Things”, ujawnił, że dołączył do projektu już w 2022 roku, co sugeruje co najmniej czteroletni cykl produkcyjny.

Until Dawn 2
Until Dawn 2

Until Dawn 2 w produkcji od kilku lat

Według aktora, który wypowiedział się na temat projektu, zespół deweloperski od dawna konsekwentnie rozwija grę, a jego współpraca z twórcami trwa już od około czterech lat. To potwierdza wcześniejsze przypuszczenia, że sequel był w przygotowaniu jeszcze przed pełnym ujawnieniem prac przez Firesprite. Studio, po przejęciu przez Sony w 2021 roku, rozpoczęło kilka dużych projektów, a Until Dawn 2 miało wejść w fazę preprodukcji mniej więcej w tym samym okresie.

Cztery lata temu dołączyłem do rodziny UNTIL DAWN 2 w Fire Sprite Games – niesamowicie pełnej pasji i utalentowanej grupy artystów.

Otworzył się przede mną cały świat – dosłownie. Zupełnie nowy sposób pracy – z tak wieloma umiejętnościami, których musiałam się nauczyć. Bogaty w wyobraźnię i specyfikację. Nieustannie jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych, którzy przez ostatnie wiele, wiele lat poświęcali swoje życie temu światu i nie mogę się doczekać, aż pojawi się on na konsoli w Twoim domu.

GramTV przedstawia:

Sequel nie będzie bezpośrednią kontynuacją historii znanej z pierwszej części. Zamiast tego gracze mają śledzić losy grupy twórców internetowych specjalizujących się w zjawiskach paranormalnych, którzy trafiają na opuszczoną wyspę o mrocznej przeszłości.

Gra ma zachować kluczowe elementy serii, takie jak system Butterfly Effect i możliwość przeżycia lub śmierci dowolnej postaci, ale jednocześnie zaoferować nową fabułę i zupełnie nową obsadę.

Jeśli obecne doniesienia się potwierdzą, Until Dawn 2 może trafić na rynek w okolicach 2027 roku, zamykając kilkuletni okres produkcji.

Źródło:https://gamingbolt.com/until-dawn-2-has-been-in-the-works-for-at-least-4-years-as-actor-confirms-joining-in-2022

Tagi:

News
Sony
PlayStation
Sony Interactive Entertainment
Until Dawn
PlayStation 5
aktor
Until Dawn 2
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112