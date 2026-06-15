Until Dawn 2 w produkcji od lat? Aktor ujawnia, kiedy dołączył do projektu

Nowe informacje na temat Until Dawn 2 wskazują, że prace nad grą trwają znacznie dłużej, niż wcześniej sądzono. Dacre Montgomery, znany m.in. z „Stranger Things”, ujawnił, że dołączył do projektu już w 2022 roku, co sugeruje co najmniej czteroletni cykl produkcyjny.

Until Dawn 2 w produkcji od kilku lat

Według aktora, który wypowiedział się na temat projektu, zespół deweloperski od dawna konsekwentnie rozwija grę, a jego współpraca z twórcami trwa już od około czterech lat. To potwierdza wcześniejsze przypuszczenia, że sequel był w przygotowaniu jeszcze przed pełnym ujawnieniem prac przez Firesprite. Studio, po przejęciu przez Sony w 2021 roku, rozpoczęło kilka dużych projektów, a Until Dawn 2 miało wejść w fazę preprodukcji mniej więcej w tym samym okresie.