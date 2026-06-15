Until Dawn 2 w produkcji od lat? Aktor ujawnia, kiedy dołączył do projektu

Dacre Montgomery zdradza, że pracuje nad grą od 2022 roku.
Nowe informacje na temat Until Dawn 2 wskazują, że prace nad grą trwają znacznie dłużej, niż wcześniej sądzono. Dacre Montgomery, znany m.in. z „Stranger Things”, ujawnił, że dołączył do projektu już w 2022 roku, co sugeruje co najmniej czteroletni cykl produkcyjny.
Until Dawn 2 w produkcji od kilku lat
Według aktora, który wypowiedział się na temat projektu, zespół deweloperski od dawna konsekwentnie rozwija grę, a jego współpraca z twórcami trwa już od około czterech lat. To potwierdza wcześniejsze przypuszczenia, że sequel był w przygotowaniu jeszcze przed pełnym ujawnieniem prac przez Firesprite. Studio, po przejęciu przez Sony w 2021 roku, rozpoczęło kilka dużych projektów, a Until Dawn 2 miało wejść w fazę preprodukcji mniej więcej w tym samym okresie.
Cztery lata temu dołączyłem do rodziny UNTIL DAWN 2 w Fire Sprite Games – niesamowicie pełnej pasji i utalentowanej grupy artystów.
Otworzył się przede mną cały świat – dosłownie. Zupełnie nowy sposób pracy – z tak wieloma umiejętnościami, których musiałam się nauczyć. Bogaty w wyobraźnię i specyfikację. Nieustannie jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych, którzy przez ostatnie wiele, wiele lat poświęcali swoje życie temu światu i nie mogę się doczekać, aż pojawi się on na konsoli w Twoim domu.
GramTV przedstawia:
Sequel nie będzie bezpośrednią kontynuacją historii znanej z pierwszej części. Zamiast tego gracze mają śledzić losy grupy twórców internetowych specjalizujących się w zjawiskach paranormalnych, którzy trafiają na opuszczoną wyspę o mrocznej przeszłości.
Gra ma zachować kluczowe elementy serii, takie jak system Butterfly Effect i możliwość przeżycia lub śmierci dowolnej postaci, ale jednocześnie zaoferować nową fabułę i zupełnie nową obsadę.
Jeśli obecne doniesienia się potwierdzą, Until Dawn 2 może trafić na rynek w okolicach 2027 roku, zamykając kilkuletni okres produkcji.
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