Warhammer 40,000: Space Marine 2 już w Xbox Game Pass. Wraz z nią do usługi trafiła jeszcze jedna gra

Dzisiejszy dzień przynosi dwie skrajnie różne produkcje.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, katalog Xbox Game Pass wzbogacił się właśnie o jedną z najlepiej ocenianych strzelanek ostatnich lat. To doskonała okazja dla osób, które do tej pory wstrzymywały się z zakupem. Od dziś dostępna jest także jedna inna produkcja.
Xbox Game Pass – jakie gry otrzymaliśmy dzisiaj?
Warhammer 40,000: Space Marine 2: Ta widowiskowa gra akcji od studia Saber Interactive pozwala graczom ponownie wcielić się w legendarnego kapitana Titusa. Produkcja oferuje nie tylko wciągającą kampanię fabularną, ale także rozbudowane tryby PvE i PvP, o których pisaliśmy przy okazji zapowiedzi nowej klasy Techmarine.
Wciel się w postać Space Marine, dysponującego nadludzkimi umiejętnościami i brutalnością. Wykorzystaj śmiercionośne zdolności i niszczycielską broń, aby zniszczyć nieustępliwe roje Tyranidów. Broń Imperium w spektakularnej akcji z perspektywy trzeciej osoby w trybie solo lub multiplayer.
Walcz z wrogami ludzkości jako porucznik Demetrian Titus w tej kontynuacji gry Space Marine z 2011 roku i po raz kolejny udowodnij swoją lojalność, powracając do Ultramarines. Powstrzymaj okropności galaktyki w epickich bitwach na odległych planetach i odkryj mroczne sekrety, aby odeprzeć wieczną noc.
Drugą nowością, która pojawi się w usłudze jeszcze dziś wieczorem, jest MySims: Cozy Bundle. To propozycja z zupełnie innego bieguna – uroczy pakiet symulatorów życia, który trafi do biblioteki za pośrednictwem usługi EA Play. Zestaw ten zawiera odświeżone wersje klasyków, stawiających na kreatywność, budowanie relacji i urządzanie własnego, kolorowego świata.
Poznawaj urocze postacie i przeżywaj twórcze przygody w odświeżonych wydaniach dwóch popularnych gier z MySims: Cozy Bundle. Użyj wyobraźni, by odbudować miasto w MySims, i zmień magiczną krainę w jeszcze ciekawsze miejsce w MySims Kingdom. Znajdziesz tu wiele historii do odkrycia i miejsc do zwiedzenia, a także poznasz mnóstwo postaci o ciekawych osobowościach.
