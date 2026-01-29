Zaloguj się lub Zarejestruj

Warhammer 40,000: Space Marine 2 już w Xbox Game Pass. Wraz z nią do usługi trafiła jeszcze jedna gra

Mikołaj Berlik
2026/01/29 20:30
Dzisiejszy dzień przynosi dwie skrajnie różne produkcje.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, katalog Xbox Game Pass wzbogacił się właśnie o jedną z najlepiej ocenianych strzelanek ostatnich lat. To doskonała okazja dla osób, które do tej pory wstrzymywały się z zakupem. Od dziś dostępna jest także jedna inna produkcja.

Xbox Game Pass – jakie gry otrzymaliśmy dzisiaj?

Warhammer 40,000: Space Marine 2: Ta widowiskowa gra akcji od studia Saber Interactive pozwala graczom ponownie wcielić się w legendarnego kapitana Titusa. Produkcja oferuje nie tylko wciągającą kampanię fabularną, ale także rozbudowane tryby PvE i PvP, o których pisaliśmy przy okazji zapowiedzi nowej klasy Techmarine.

Wciel się w postać Space Marine, dysponującego nadludzkimi umiejętnościami i brutalnością. Wykorzystaj śmiercionośne zdolności i niszczycielską broń, aby zniszczyć nieustępliwe roje Tyranidów. Broń Imperium w spektakularnej akcji z perspektywy trzeciej osoby w trybie solo lub multiplayer.

Walcz z wrogami ludzkości jako porucznik Demetrian Titus w tej kontynuacji gry Space Marine z 2011 roku i po raz kolejny udowodnij swoją lojalność, powracając do Ultramarines. Powstrzymaj okropności galaktyki w epickich bitwach na odległych planetach i odkryj mroczne sekrety, aby odeprzeć wieczną noc.

Drugą nowością, która pojawi się w usłudze jeszcze dziś wieczorem, jest MySims: Cozy Bundle. To propozycja z zupełnie innego bieguna – uroczy pakiet symulatorów życia, który trafi do biblioteki za pośrednictwem usługi EA Play. Zestaw ten zawiera odświeżone wersje klasyków, stawiających na kreatywność, budowanie relacji i urządzanie własnego, kolorowego świata.

Poznawaj urocze postacie i przeżywaj twórcze przygody w odświeżonych wydaniach dwóch popularnych gier z MySims: Cozy Bundle. Użyj wyobraźni, by odbudować miasto w MySims, i zmień magiczną krainę w jeszcze ciekawsze miejsce w MySims Kingdom. Znajdziesz tu wiele historii do odkrycia i miejsc do zwiedzenia, a także poznasz mnóstwo postaci o ciekawych osobowościach.

Warto przypomnieć, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 jest już dostępne na PC, Xbox Series X/S. Wczoraj do usługi również trafiły dwie gry.

