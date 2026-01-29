Warhammer 40,000: Space Marine 2 już w Xbox Game Pass. Wraz z nią do usługi trafiła jeszcze jedna gra

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, katalog Xbox Game Pass wzbogacił się właśnie o jedną z najlepiej ocenianych strzelanek ostatnich lat. To doskonała okazja dla osób, które do tej pory wstrzymywały się z zakupem. Od dziś dostępna jest także jedna inna produkcja.

Xbox Game Pass – jakie gry otrzymaliśmy dzisiaj?

Warhammer 40,000: Space Marine 2: Ta widowiskowa gra akcji od studia Saber Interactive pozwala graczom ponownie wcielić się w legendarnego kapitana Titusa. Produkcja oferuje nie tylko wciągającą kampanię fabularną, ale także rozbudowane tryby PvE i PvP, o których pisaliśmy przy okazji zapowiedzi nowej klasy Techmarine.