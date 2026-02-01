Dwie dodatkowe gry za darmo od Epic Games Store. Produkcje zadebiutowały ledwie miesiąc temu

Epic Games Store rozdaje jeszcze dwie gry za darmo. Jak co czwartek, sklep udostępnił kolejny tytuł w ramach cotygodniowych prezentów, ale to nie jedyna promocja, jaką obecnie znajdziecie w sklepie. Już teraz możecie odebrać również grę SunBlockers, czyli niezależną grę survivalową, a także nightreaper2, grę akcji o mrocznym żniwiarzu, obie stworzone przez dewelopera znanego jako darkgoose4. Co ciekawe, produkcje zadebiutowała na rynku zaledwie miesiąc temu, a dokładniej w drugiej połowie grudnia 2025 roku. To nie lada okazja, aby za darmo zapoznać się z tak świeżymi tytułami. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły oferty.

Przetrwaj fale kreskówkowych zombie i przywróć utracone słońce na skutej lodem wyspie. Survivalowa mini-przygoda, w której słońce upadło, a ciemność zamraża wszystko. Trzymaj się blisko światła, eksploruj i przetrwaj tak długo, jak potrafisz. SunBlockers to lekka, dynamiczna gra typu clicker, w której walczysz z falami uroczych, ale niebezpiecznych zombie w lodowym świecie, gdzie słońce zostało uwięzione. Przywracaj ciepło na wyspie, zbieraj zasoby, ulepszaj swoje umiejętności i stawiaj czoła unikalnym wrogom w miarę postępów. Łatwa do opanowania, przyjemna w rozgrywce i odpowiednia dla graczy w każdym wieku — SunBlockers łączy prostą akcję z uroczym, kreskówkowym stylem – czytamy w oficjalnym opisie SunBlockers.

Dodatkowa darmowa gra od Epic Games Store

Aby odebrać SunBlockers za darmo, udajcie się pod ten adres. Następnie kliknijcie w przycisk „Zdobądź” i dokończcie transakcję. Promocja trwa aż do 27 lutego do godziny 22:01 czasu polskiego. Z kolei nightreaper2 odbierzecie w tym miejscu. Oferta na tę grę trwa do 28 lutego do godziny 12:02 czasu polskiego.