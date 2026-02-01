Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwie dodatkowe gry za darmo od Epic Games Store. Produkcje zadebiutowały ledwie miesiąc temu

Radosław Krajewski
2026/02/01 07:00
0
0

Sklep Epic Games zrobił wszystkim graczom niespodziankę i rozdaje nowe gry za darmo.

Epic Games Store rozdaje jeszcze dwie gry za darmo. Jak co czwartek, sklep udostępnił kolejny tytuł w ramach cotygodniowych prezentów, ale to nie jedyna promocja, jaką obecnie znajdziecie w sklepie. Już teraz możecie odebrać również grę SunBlockers, czyli niezależną grę survivalową, a także nightreaper2, grę akcji o mrocznym żniwiarzu, obie stworzone przez dewelopera znanego jako darkgoose4. Co ciekawe, produkcje zadebiutowała na rynku zaledwie miesiąc temu, a dokładniej w drugiej połowie grudnia 2025 roku. To nie lada okazja, aby za darmo zapoznać się z tak świeżymi tytułami. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły oferty.

Epic Games Store

Przetrwaj fale kreskówkowych zombie i przywróć utracone słońce na skutej lodem wyspie.

Survivalowa mini-przygoda, w której słońce upadło, a ciemność zamraża wszystko. Trzymaj się blisko światła, eksploruj i przetrwaj tak długo, jak potrafisz.

SunBlockers to lekka, dynamiczna gra typu clicker, w której walczysz z falami uroczych, ale niebezpiecznych zombie w lodowym świecie, gdzie słońce zostało uwięzione. Przywracaj ciepło na wyspie, zbieraj zasoby, ulepszaj swoje umiejętności i stawiaj czoła unikalnym wrogom w miarę postępów.

Łatwa do opanowania, przyjemna w rozgrywce i odpowiednia dla graczy w każdym wieku — SunBlockers łączy prostą akcję z uroczym, kreskówkowym stylem – czytamy w oficjalnym opisie SunBlockers.

Dodatkowa darmowa gra od Epic Games Store

Aby odebrać SunBlockers za darmo, udajcie się pod ten adres. Następnie kliknijcie w przycisk „Zdobądź” i dokończcie transakcję. Promocja trwa aż do 27 lutego do godziny 22:01 czasu polskiego. Z kolei nightreaper2 odbierzecie w tym miejscu. Oferta na tę grę trwa do 28 lutego do godziny 12:02 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

nightreaper2 to stylizowana, mroczna gra akcji, która łączy dynamiczną rozgrywkę, wyraziste postacie oraz tajemniczy świat na pograniczu komiksu i horroru. Wcielasz się w niewielkiego, lecz śmiertelnie groźnego żniwiarza, który zostaje wypuszczony na pogrążoną w chaosie wyspę zamieszkaną przez przerażonych wieśniaków, bezwzględne policyjne patrole oraz czterech potężnych królów władających tymi ziemiami. Twój cel jest prosty, choć złowieszczy: zbierać dusze, przetrwać polowanie i wznieść się na szczyt jako ostateczny żniwiarz – czytamy w opisie nightreaper2.

Tagi:

PC
Epic Games
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
survival
cyfrowa dystrybucja
promocje
sklep
okazja
Epic Games Store
gry za darmo
SunBlockers
nightreaper2
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112