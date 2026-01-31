Pudełkowe wydanie Chivalry 2 na PS5 taniej w RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się dobra okazja dla fanów gier. Fizyczne wydanie Chivalry 2 na PlayStation 5 dostępne jest w obniżonej cenie. Nowa cena obowiązuje do 2 lutego 2026 roku.
Chivalry 2 w promocji na PS5. Wyprzedaż w RTV Euro AGD
RTV Euro AGD przygotowało promocję na Chivalry 2. Gra w pudełkowym wydaniu na PS5 dostępna jest teraz w cenie 139 zł. To obniżka o 30 zł względem poprzedniej kwoty.
- Chivalry 2 (PS5) – 139 zł (zamiast 169 zł)
Chivalry 2 to wieloosobowy slasher z perspektywy pierwszej osoby, zainspirowany filmowymi, średniowiecznymi, pełnymi rozmachu bitwami. Będziesz tu brać udział w akcji każdego znanego momentu tej epoki - od pojedynków na miecze, poprzez deszcze strzał, po oblężenia zamków i znacznie więcej. Zapanuj nad ogromnymi polami bitew. Katapulty rozrywają ziemię wokół, gdy ty bierzesz udział w oblężeniach zamków, podpalasz wsie i mordujesz paskudne chłopstwo w powracającym docenianym przez fanów trybie drużynowego wypełniania celów. Zupełnie nowy sposób walki mieczem łączy ciosy w czasie rzeczywistym z systemem swobodnego łączenia ich w efektowne serie, przyspieszając akcję i pozwalając graczom na zostanie wirtuozem mordowania. Skrojony pod starcia z kilkoma przeciwnikami naraz, system walki w Chivalry 2 łączy to, co najlepsze w FPSach i bijatykach.
