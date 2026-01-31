Pudełkowe wydanie Chivalry 2 na PS5 taniej w RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się dobra okazja dla fanów gier. Fizyczne wydanie Chivalry 2 na PlayStation 5 dostępne jest w obniżonej cenie. Nowa cena obowiązuje do 2 lutego 2026 roku.

Chivalry 2 w promocji na PS5. Wyprzedaż w RTV Euro AGD

RTV Euro AGD przygotowało promocję na Chivalry 2. Gra w pudełkowym wydaniu na PS5 dostępna jest teraz w cenie 139 zł. To obniżka o 30 zł względem poprzedniej kwoty.

Chivalry 2 (PS5) – 139 zł (zamiast 169 zł)