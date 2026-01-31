Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie Chivalry 2 na PS5 taniej w RTV Euro AGD

Patrycja Pietrowska
2026/01/31 12:00
0
0

Promocja na Chivalry 2 w pudełkowym wydaniu na PlayStation 5.

W sklepie RTV Euro AGD pojawiła się dobra okazja dla fanów gier. Fizyczne wydanie Chivalry 2 na PlayStation 5 dostępne jest w obniżonej cenie. Nowa cena obowiązuje do 2 lutego 2026 roku.

Chivalry 2
Chivalry 2

Chivalry 2 w promocji na PS5. Wyprzedaż w RTV Euro AGD

RTV Euro AGD przygotowało promocję na Chivalry 2. Gra w pudełkowym wydaniu na PS5 dostępna jest teraz w cenie 139 zł. To obniżka o 30 zł względem poprzedniej kwoty.

Chivalry 2 to wieloosobowy slasher z perspektywy pierwszej osoby, zainspirowany filmowymi, średniowiecznymi, pełnymi rozmachu bitwami. Będziesz tu brać udział w akcji każdego znanego momentu tej epoki - od pojedynków na miecze, poprzez deszcze strzał, po oblężenia zamków i znacznie więcej. Zapanuj nad ogromnymi polami bitew. Katapulty rozrywają ziemię wokół, gdy ty bierzesz udział w oblężeniach zamków, podpalasz wsie i mordujesz paskudne chłopstwo w powracającym docenianym przez fanów trybie drużynowego wypełniania celów. Zupełnie nowy sposób walki mieczem łączy ciosy w czasie rzeczywistym z systemem swobodnego łączenia ich w efektowne serie, przyspieszając akcję i pozwalając graczom na zostanie wirtuozem mordowania. Skrojony pod starcia z kilkoma przeciwnikami naraz, system walki w Chivalry 2 łączy to, co najlepsze w FPSach i bijatykach.

GramTV przedstawia:

Tagi:

promocja
oferta
promocje
PlayStation 5
PS5
wydanie fizyczne
okazja
Chivalry 2
wydanie pudełkowe
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112