Xbox Game Pass z aż 6 grami na premierę w październiku. Potężna lista nowości

W przyszłym miesiącu abonenci Microsoftu nie będą mogli narzekać na nudę.
Kilka dni temu informowaliśmy, że w Xbox Game Pass dostępne są 3 najwyżej oceniane gry 2025 roku. Abonenci Microsoftu, którzy jeszcze nie zapoznali się ze wspomnianymi tytułami, muszą jednak jak najszybciej nadrobić zaległości. Okazuje się bowiem, że już w przyszłym miesiącu subskrybenci usługi producenta konsol Xbox otrzymają aż 6 gier na premierę.
Jedną z najważniejszych pozycji na liście nowości, które już w przyszłym miesiącu trafią w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass, jest Keeper. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja studia Double Fine Productions zadebiutuje już 17 października 2025 roku i tego samego dnia trafi do usługi Microsoftu. To jednak dopiero początek.
Kilka dni później, bo 21 października 2025 roku, w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass trafi Ninja Gaiden 4. Abonenci Microsoftu nie będą mieli jednak zbyt dużo czasu na zapoznanie się ze wspomnianymi tytułami, ponieważ już 29 października 2025 roku w usłudze producenta konsol Xbox zadebiutuje The Outer Worlds 2. Rzućcie okiem na poniższą listę i sprawdźcie, jakie jeszcze premierowe tytuły zasilą w przyszłym miesiącu usługę amerykańskiej firmy.
Gry na premierę w Xbox Game Pass (październik 2025):
15 października – Ball x Pit (PC i Xbox Series X/S)
17 października – Keeper (PC i Xbox Series X/S)
21 października – Ninja Gaiden 4 (PC i Xbox Series X/S)
23 października – Bounty Star (PC i Xbox Series X/S)
23 października – Moonlighter 2: The Endless Vault (PC – wczesny dostęp)
29 października – The Outer Worlds 2 (PC i Xbox Series X/S)
