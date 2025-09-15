Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass z aż 6 grami na premierę w październiku. Potężna lista nowości

Mikołaj Ciesielski
2025/09/15 17:40
W przyszłym miesiącu abonenci Microsoftu nie będą mogli narzekać na nudę.

Kilka dni temu informowaliśmy, że w Xbox Game Pass dostępne są 3 najwyżej oceniane gry 2025 roku. Abonenci Microsoftu, którzy jeszcze nie zapoznali się ze wspomnianymi tytułami, muszą jednak jak najszybciej nadrobić zaległości. Okazuje się bowiem, że już w przyszłym miesiącu subskrybenci usługi producenta konsol Xbox otrzymają aż 6 gier na premierę.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Jedną z najważniejszych pozycji na liście nowości, które już w przyszłym miesiącu trafią w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass, jest Keeper. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja studia Double Fine Productions zadebiutuje już 17 października 2025 roku i tego samego dnia trafi do usługi Microsoftu. To jednak dopiero początek.

GramTV przedstawia:

Kilka dni później, bo 21 października 2025 roku, w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass trafi Ninja Gaiden 4. Abonenci Microsoftu nie będą mieli jednak zbyt dużo czasu na zapoznanie się ze wspomnianymi tytułami, ponieważ już 29 października 2025 roku w usłudze producenta konsol Xbox zadebiutuje The Outer Worlds 2. Rzućcie okiem na poniższą listę i sprawdźcie, jakie jeszcze premierowe tytuły zasilą w przyszłym miesiącu usługę amerykańskiej firmy.

Gry na premierę w Xbox Game Pass (październik 2025):

  • 15 październikaBall x Pit (PC i Xbox Series X/S)
  • 17 październikaKeeper (PC i Xbox Series X/S)
  • 21 październikaNinja Gaiden 4 (PC i Xbox Series X/S)
  • 23 październikaBounty Star (PC i Xbox Series X/S)
  • 23 październikaMoonlighter 2: The Endless Vault (PC – wczesny dostęp)
  • 29 październikaThe Outer Worlds 2 (PC i Xbox Series X/S)
Źródło:https://www.purexbox.com/news/2025/09/six-games-are-confirmed-for-xbox-game-pass-in-october-2025-so-far

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

