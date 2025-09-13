3 najlepsze gry 2025 roku dostępne są od pierwszego dnia na Xbox Game Pass

Jak zwraca uwagę serwis Comicbook, trzy najlepiej oceniane gry 2025 roku od pierwszego dnia były dostępne w ramach Xbox Game Pass. To mocny argument na korzyść usługi subskrypcyjnej Microsoftu, która – choć często krytykowana – coraz częściej definiowana jest właśnie przez premiery dostępne w dniu debiutu. To także element, który wyraźnie odróżnia ją od największego konkurenta, czyli PlayStation Plus.

Hollow Knight: Silksong najwyżej notowany

Na szczycie zestawienia Metacritic znalazło się długo wyczekiwane Hollow Knight: Silksong od Team Cherry, które obecnie utrzymuje wynik 93 punktów. Kontynuacja kultowej metroidvanii z 2017 roku została już sprawdzona przez ponad milion subskrybentów Game Passa. Dla wielu graczy nie jest zaskoczeniem, że tytuł znalazł się na pierwszym miejscu, biorąc pod uwagę ogromne oczekiwania i entuzjastyczne przyjęcie oryginału. Wcześniej informowaliśmy także o sukcesie gry na Steam.