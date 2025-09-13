3 najlepsze gry 2025 roku dostępne są od pierwszego dnia na Xbox Game Pass

Jak zwraca uwagę serwis Comicbook, trzy najlepiej oceniane gry 2025 roku od pierwszego dnia były dostępne w ramach Xbox Game Pass. To mocny argument na korzyść usługi subskrypcyjnej Microsoftu, która – choć często krytykowana – coraz częściej definiowana jest właśnie przez premiery dostępne w dniu debiutu. To także element, który wyraźnie odróżnia ją od największego konkurenta, czyli PlayStation Plus.
Hollow Knight: Silksong najwyżej notowany
Na szczycie zestawienia Metacritic znalazło się długo wyczekiwane Hollow Knight: Silksong od Team Cherry, które obecnie utrzymuje wynik 93 punktów. Kontynuacja kultowej metroidvanii z 2017 roku została już sprawdzona przez ponad milion subskrybentów Game Passa. Dla wielu graczy nie jest zaskoczeniem, że tytuł znalazł się na pierwszym miejscu, biorąc pod uwagę ogromne oczekiwania i entuzjastyczne przyjęcie oryginału. Wcześniej informowaliśmy także o sukcesie gry na Steam.
Drugim faworytem roku pozostaje Clair Obscur: Expedition 33, również ocenione na 93 punkty, choć nieco niżej w rankingu ze względu na szczegółowe kryteria Metacritic. To trzecioosobowe RPG turowe stworzone przez debiutujące studio Sandfall Interactive. Dla deweloperów to imponujący start – gra od razu znalazła się w ścisłej czołówce, rywalizując z najgłośniejszymi premierami.
GramTV przedstawia:
Pierwszą trójkę zamyka Blue Prince – przygodowa gra logiczna, która ukazała się w kwietniu jako debiut Dogubomb. Tytuł uzyskał ocenę 92 punktów, a przez pewien czas był najwyżej ocenianą grą roku, zanim został przyćmiony przez kolejne premiery. Choć nie zdobył takiego rozgłosu jak Silksong czy Expedition 33, w innym roku z pewnością mógłby być uznany za najlepszą niezależną grę sezonu.
Wszystkie trzy gry dostępne są obecnie w Xbox Game Pass, choć nie wiadomo, jak długo pozostaną częścią oferty. Żadna z nich nie jest produkcją wewnętrzną Microsoftu, co oznacza, że ich obecność w bibliotece może być czasowa. Subskrybenci mogą jednak w każdej chwili zakupić je z 20% zniżką.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!