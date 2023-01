Xbox Game Pass straci wkrótce jeszcze jedną grę. Niektórzy mogą być zdziwieni

Już w zeszłym tygodniu Microsoft ujawnił, jakie tytuły opuszczą bibliotekę Xbox Game Pass w połowie bieżącego miesiąca. Okazuje się jednak, że jest to koniec złych wieści dla abonentów amerykańskiej firmy, a wspomnianą usługę w najbliższym czasie opuści jeszcze jedna produkcja, która – co może dziwić – została opracowana przez zespół należący obecnie do giganta z Redmond.

We Happy Few zostanie wkrótce usunięte z Xbox Game Pass

Mowa tutaj o We Happy Few – oryginalnej przygodowej grze akcji, która rozgrywa się w alternatywnej wersji Anglii z lat 60. XX wieku od Compulsion Games, które na swoim koncie ma również Contrast. Studio należy obecnie od Microsoftu, dlatego decyzja o usunięciu wspomnianej produkcji z usługi Xbox Game Pass może być zaskakująco.



Microsoft jeszcze przed premierą We Happy Few w sierpniu 2018 roku ogłosił przejęcie studia Compulsion Games. Należy jednak pamiętać, że sama produkcja została wydana przez Gearbox Publishing.



Na koniec przypomnijmy, że We Happy Few dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia Compulsion Games, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: BioShock obecnej generacji? – recenzja We Happy Few.