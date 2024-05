Xbox Game Pass straci dzisiaj 8 gier. Czas na kolejne porządki w bibliotece

Abonenci amerykańskiej firmy stracą dziś dostęp do kolejnych tytułów.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy m.in. Just Cause 4 Reloaded, czyli czwarta część popularnej serii gier akcji z otwartym światem od Avalanche Studios. Dodatkowo usługę Microsoftu opuści dziś również Norco – przygodówka w klimatach dystopijnego science fiction, która może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam.