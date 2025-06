Xbox Game Pass straci aż 8 gier w połowie czerwca. Microsoft znów robi porządki

Kilka dni temu w Xbox Game Pass pojawił się hit Ubisoftu. Niestety nadszedł czas na nieco mniej pozytywne wiadomości dla abonentów producenta konsol Xbox. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które w najbliższym czasie opuszczą usługę Microsoftu.



Zgodnie z przekazanymi informacjami w połowie czerwca 2025 roku abonenci Microsoftu będą musieli pożegnać się z aż 8 produkcjami. Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy m.in. Isonzo – realistyczną pierwszoosobową strzelanką, której akcja rozgrywa się w trakcie I Wojny Światowej. Nie jest to jednak jedyny warty uwagi tytuł, który opuści niebawem usługę amerykańskiej firmy.



W połowie czerwca 2025 roku subskrybenci producenta konsol Xbox stracą bowiem również dostęp do m.in. takich tytułów jak Dordogne czy My Time at Sandrock. Jak wspomnieliśmy wyżej, w najbliższym czasie z usługi Microsoftu zniknie łącznie 8 gier. Pełną listę produkcji zaplanowanych do usunięcia znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (czerwiec 2025):