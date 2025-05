Hit Ubisoftu w Xbox Game Pass. The Division doczekało się uwagi po wielu latach

Choć twórcy z Ubisoft Massive od lat koncentrują się innych projektach, to studio ogłosiło już prace nad The Division 3. Tymczasem powrót do „Dwójki” i publikacja nowego dodatku może być testem dla społeczności i sprawdzeniem, czy marka wciąż ma potencjał.

The Division 2 w Xbox Game Pass to dobra okazja, by przekonać się, jak rozwinęła się gra od czasu premiery. Obecność nowego dodatku, Battle for Brooklyn, może skutecznie przyciągnąć nowych graczy i zachęcić fanów z przeszłości do powrotu. Wczoraj informowaliśmy o innej ciekawej produkcji, która zmierza do abonamentu.