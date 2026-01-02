Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Game Pass straci aż 5 gier w połowie stycznia. Wysoko oceniane tytuły na liście

Mikołaj Ciesielski
2026/01/02 18:15
Klienci Microsoftu będą musieli wkrótce pożegnać się z uznanymi produkcjami.

Wczoraj informowaliśmy, że Xbox Game Pass otrzyma kolejny hit. Dzisiaj natomiast mamy nieco mniej pozytywne wieści dla klientów producenta konsol Xbox. W sieci pojawiła się bowiem lista gier, które opuszczą usługę Microsoftu w połowie stycznia 2026 roku.

Flintlock: The Siege of Dawn opuszcza bibliotekę Xbox Game Pass
Flintlock: The Siege of Dawn opuszcza bibliotekę Xbox Game Pass

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znalazło się m.in. Road 96, czyli przygodówkę z proceduralnie generowanymi wydarzeniami. Wspomniana produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony recenzentów, jak i graczy, co potwierdza średnia ocen na Metacritic. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat dzieła deweloperów ze studia DigixArt, to zapraszamy Was do lektury: Road 96 – recenzja gry, w której (prawie) wszystko może się zdarzyć.

GramTV przedstawia:

W połowie bieżącego miesiąca abonenci Microsoftu stracą również dostęp do Flintlock: The Siege of Dawn, czyli RPG akcji od twórców Ashen. W najbliższym czasie klienci producenta konsol Xbox będą musieli pożegnać się także z Neon White, które może pochwalić się „przytłaczająco pozytywnymi” opiniami na Steam. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass w styczniu 2026 roku znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (styczeń 2026):

  • 15 styczniaFlintlock: The Siege of Dawn (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 15 styczniaNeon White (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 15 styczniaRoad 96 (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 15 styczniaThe Ascent (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 15 styczniaThe Grinch: Christmas Adventures (PC, konsole Xbox i chmura)
Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/01/five-games-are-leaving-xbox-game-pass-in-early-january-2026

