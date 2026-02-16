Baldur’s Gate 3 z nową aktualizacją. Niespodzianka od Larian Studios

Dziś użytkownicy zauważyli, że produkcja studia Larian Studios pobiera około 120 MB danych aktualizacji. W sieci natychmiast pojawiły się spekulacje o możliwej większej łatce, dodatku DLC lub kolejnych planach twórców związanych z rozwojem gry. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej przyziemna.

Nieoczekiwanie Baldur’s Gate 3 otrzymało nową aktualizację, która już dostępna jest w wersji na komputery i konsole. Łatka jest niewielka, ale rozwiązuje problem, który dla części graczy był wyjątkowo bolesny, gdyż dotyczył uszkodzonych zapisów gry i błędów uniemożliwiających dalszą rozgrywkę. Niestety patch nie wprowadza żadnych nowości.

Jak się okazuje, wciąż kręciło się tu i ówdzie kilka crashy i usterek technicznych, więc jeśli gra zawieszała się podczas wczytywania zapisów albo przy próbie przejścia z Aktu 2 do Aktu 3, wasze uszkodzone save’y powinny być już naprawione!

Aktualizacja koncentruje się głównie na poprawkach technicznych. Twórcy usunęli kilka przyczyn awarii oraz błędy, które mogły blokować postępy w kampanii. Najważniejszą zmianą jest naprawa uszkodzonych zapisów gry, szczególnie tych, które powodowały problemy podczas wczytywania lub przechodzenia z drugiego do trzeciego aktu.

Dla wielu graczy była to szczególnie dotkliwa usterka, zwłaszcza w trybie Honour Mode, gdzie utrata zapisu może oznaczać koniec wielogodzinnej rozgrywki. W sieci nie brakowało wcześniej próśb o pomoc od osób, które dotarły do trzeciego aktu, ale nie mogły wczytać swojego postępu.

Po udostępnieniu aktualizacji część społeczności na Reddicie potwierdziła, że problem rzeczywiście został rozwiązany:

Ta aktualizacja naprawiła mój zapis w trybie Honour Mode, teraz znowu się otwiera. Niech was błogosławi Larian.

Moja rozgrywka, która zawieszała się przy 75% podczas każdego wczytywania, po aktualizacji znów działa. Bądźcie błogosławieni.

Choć łatka jest niewielka i nie wprowadza nowej zawartości, dla dotkniętych błędem graczy może okazać się jedną z najważniejszych poprawek ostatnich miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że Baldur’s Gate 3 pozostaje pod stałą opieką twórców, nawet jeśli studio koncentruje się już teraz na ich kolejnej grze, czyli Divinity.