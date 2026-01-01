Kolejny hit w Xbox Game Pass. Microsoft potwierdza nową grę w usłudze na 2026 rok

Microsoft sięga po wiralowy fenomen z PC i dorzuca go do Game Passa.

Biblioteka Xbox Game Pass na 2026 rok powiększy się o kolejny rozpoznawalny tytuł. Microsoft oraz wydawca Critical Reflex oficjalnie potwierdzili, że Buckshot Roulette trafi do usługi w dniu swojej konsolowej premiery na Xbox Series X|S.

Xbox Game Pass – rozszerzenie oferty na 2026 rok

Buckshot Roulette to mroczna, minimalistyczna gra psychologiczna, która zdobyła ogromną popularność na PC. Rozgrywka opiera się na pojedynkach z tajemniczym Krupierem w wariacji rosyjskiej ruletki – z tą różnicą, że zamiast rewolweru używana jest strzelba. Losowość, napięcie i taktyczne wykorzystanie przedmiotów sprawiają, że każda runda przebiega inaczej.