Kolejny hit w Xbox Game Pass. Microsoft potwierdza nową grę w usłudze na 2026 rok

Microsoft sięga po wiralowy fenomen z PC i dorzuca go do Game Passa.
Biblioteka Xbox Game Pass na 2026 rok powiększy się o kolejny rozpoznawalny tytuł. Microsoft oraz wydawca Critical Reflex oficjalnie potwierdzili, że Buckshot Roulette trafi do usługi w dniu swojej konsolowej premiery na Xbox Series X|S.
Xbox Game Pass – rozszerzenie oferty na 2026 rok
Buckshot Roulette to mroczna, minimalistyczna gra psychologiczna, która zdobyła ogromną popularność na PC. Rozgrywka opiera się na pojedynkach z tajemniczym Krupierem w wariacji rosyjskiej ruletki – z tą różnicą, że zamiast rewolweru używana jest strzelba. Losowość, napięcie i taktyczne wykorzystanie przedmiotów sprawiają, że każda runda przebiega inaczej.
Początkowo gracze liczyli na konsolowy debiut jeszcze w 2025 roku, jednak prace nad portem napotkały problemy techniczne. Twórca gry, Mike Klubnika, przyznał, że przenoszenie projektu z silnika Godot na konsole Xbox Series X|S okazało się bardziej wymagające, niż zakładano.
W najnowszym oświadczeniu deweloper uspokoił fanów, zapewniając, że wszystkie problemy związane z silnikiem zostały już rozwiązane, a projekt jest „na dobrej drodze”. Premiera została przesunięta na pierwszą połowę 2026 roku, by zapewnić stabilne działanie wersji konsolowej.
Dla subskrybentów Xbox Game Pass to kolejny mocny punkt w zapowiedziach na przyszły rok. Buckshot Roulette dołącza do listy ponad 30 tytułów planowanych na 2026 rok, obok takich gier jak Fable, Gears of War: E-Day czy Subnautica 2.
