Xbox Game Pass straci 6 gier z końcem czerwca. Na liście kilka udanych tytułów

Zgodnie z przekazanymi informacjami wraz z końcem czerwca biblioteka Xbox Game Pass zostanie uszczuplona o 6 produkcji. Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z usługi Microsoftu znalazło się m.in. Journey to the Savage Planet w wersji Employee of the Mont. Jeśli zastanawiacie się, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się ze wspomnianym tytułem, to zapraszamy do lektury: Dziko i przyjemnie – recenzja gry Journey to the Savage Planet.