Lista nowości na Xbox i PC. Trzy premiery w Xbox Game Pass i sporo innych gier

Nie będzie to jednak jedyna nowość, którą w przyszłym tygodniu będą mogli cieszyć się abonenci Microsoftu. 17 czerwca 2025 roku odbędzie się bowiem premiera gry Lost in Random: The Eternal Die, która – zgodnie z zapowiedziami – również od początku będzie dostępna w ramach Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Dwa dni później – 19 czerwca 2025 roku – w ręce subskrybentów usługi producenta konsol Xbox trafi z kolei Rematch.