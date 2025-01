Xbox Game Pass straci 6 gier w połowie stycznia. Znane tytuły znikną z usługi

Na tym jednak nie koniec i mamy jeszcze tylko dwa tygodnie, zanim te gry zostaną usunięte z Xbox Game Pass. Kolejnymi produkcjami, które ogramy tylko do połowy stycznia są m.in. przygodówka Those Who Remain oraz logiczna gra Escape Academy. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia na początku 2025 roku w Xbox Game Pass znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (styczeń 2025):