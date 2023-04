Xbox Game Pass straci 5 gier z końcem kwietnia. Uznane tytuły znikają z usługi

Xbox Game Pass otrzyma w maju aż 6 gier na premierę. Niestety mamy też złe wieści dla abonentów Microsoftu. Z końcem bieżącego miesiąca – zgodnie z tradycją – usługa amerykańskiej firmy zostanie bowiem uszczuplona o kolejne produkcje. Tym razem subskrybenci giganta z Redmond będą musieli pożegnać się z 5 tytułami. Na liście nie brakuje niestety uznanych i wysoko ocenianych gier.

Okazuje się, że wraz z końcem kwietnia z Xbox Game Pass zniknie m.in. Tetris Effect: Conntected, czyli rozszerzona wersja wydanego w 2018 roku Tetris Effect. Informacja ta z pewnością zasmuci wszystkich miłośników kultowej produkcji. Zainteresowani powinni się natomiast pospieszyć i poświęcić najbliższe dwa tygodnie na nadrobienie zaległości.



W najbliższym czasie usługę Microsoftu opuści także wysoko oceniane Dragon Quest Builders 2 stanowiące kontynuację ciepło przyjętego spin-offu serii Dragon Quest. Ponadto abonenci amerykańskiej firmy stracą niebawem również dostęp do Destroy All Humans! Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass z końcem kwietnia znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (kwiecień 2023):