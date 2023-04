Xbox Game Pass z 6 grami na premierę w maju. Na liście kilka ciekawych nowości

W tym tygodniu biblioteka Xbox Game Pass została wzbogacona m.in. o Ghostwire: Tokyo. Już pojutrze – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – abonenci Microsoftu otrzymają natomiast dostęp do Minecraft Legends. Okazuje się, że również w maju subskrybenci amerykańskiej firmy nie będą mogli narzekać na brak nowości. Do wspomnianej usługi trafi w przyszłym miesiącu aż 6 premierowych produkcji.

Najgłośniejszym tytułem na liście majowych nowości w Xbox Game Pass jest bez wątpienia Redfall. W ostatnim czasie produkcja Arkane Studios spotkała się jednak z krytyką ze strony graczy. Najpierw użytkownikom nie przypadł do gustu udostępniony przez twórców gameplay, a nieco później okazało się, że w dniu premiery na konsolach Xbox Series X/S gra będzie działać wyłącznie w 30 klatkach na sekundę.



Już w przyszłym miesiącu do usługi Xbox Game Pass trafi również Amnesia: The Bunker, czyli nowa odsłona popularnego cyklu horrorów od Frictional Games. Abonenci Microsoftu będą mieli okazję również zapoznać się z Fuga: Melodies of Steel 2 – drugą częścią serii taktycznych gier RPG. Poniżej znajdziecie pełną listę premierowych produkcji, które już w maju trafią do usługi amerykańskiej firmy.

Gry na premierę w Xbox Game Pass (maj 2023):