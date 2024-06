Xbox Game Pass straci 5 gier w połowie czerwca. Na liście kilka ciekawych tytułów

Abonenci Microsoftu muszą przygotować się na kolejne czyszczenie biblioteki.

W zeszłym tygodniu do biblioteki Xbox Game Pass trafiło m.in. Lords of the Fallen. Niestety teraz przyszedł czas na nieco mniej pozytywne wiadomości dla abonentów Microsoftu. Na oficjalnej stronie wspomnianej usługi w zakładce „Odchodzące wkrótce” pojawiły się bowiem kolejne tytuły. Okazuje się, że w połowie czerwca subskrybenci producenta konsol Xbox będą musieli pożegnać się z 5 grami.

Na liście produkcji zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy m.in. High on Life, czyli humorystyczną strzelankę, która może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam. Swego czasu produkcja studia Squanch Games została okrzyknięta największą premierą third-party w historii usługi Microsoftu. Jeśli więc jeszcze nie zapoznaliście się ze wspomnianym tytułem, to macie jeszcze kilka dni na nadrobienie zaległości.

Ponadto abonenci amerykańskiej firmy stracą wkrótce dostęp do m.in. takich tytułów jak Bramble: The Mountain King czy The Bookwalker: Thief of Tales. Jak wspomnieliśmy wyżej, w połowie czerwca z usługi Microsoftu zniknie łącznie 5 produkcji. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziecie poniżej. Gry usuwane z Xbox Game Pass (czerwiec 2024): 15 czerwca – Bramble: The Mountain King (PC, konsole Xbox, Chmura)

(PC, konsole Xbox, Chmura) 15 czerwca – High on Life (PC, konsole Xbox, Chmura)

(PC, konsole Xbox, Chmura) 15 czerwca – Rune Factory 4 Special (PC, konsole Xbox, Chmura)

(PC, konsole Xbox, Chmura) 15 czerwca – Spacelines from the Far Out (PC, konsole Xbox, Chmura)

(PC, konsole Xbox, Chmura) 15 czerwca – The Bookwalker: Thief of Tales (PC, konsole Xbox, Chmura)

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuje się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.