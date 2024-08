Xbox Game Pass straci 4 gry w połowie sierpnia. Polski tytuł znika z usługi Microsoftu

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy m.in. Shadow Warrior 3: Definitive Edition od polskiego studia Flying Wild Hog. Wspomniana produkcja zniknie z biblioteki usługi Microsoftu już 15 sierpnia 2024. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zapoznać się z najnowszą odsłoną przygód Lo Wanga, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Shadow Warrior 3 – Ostatnie tchnienie Lo Wanga.