Xbox Game Pass straci dziś 2 gry. Na liście odwrócony horror polskiego studia

Mikołaj Ciesielski
2025/12/31 10:45
Czas na ostatnie czyszczenie biblioteki w 2025 roku.

W 2025 roku w ręce abonentów usługi Microsoftu trafiło sporo świetnych gier, w tym m.in. Clair Obscur: Expedition 33, DOOM: The Dark Ages czy Hollow Knight: Silksong. Niestety dzisiaj – ostatniego dnia miesiąca – przyszedł czas na pożegnanie się z kolejnymi tytułami. Wraz z końcem roku bibliotekę Xbox Game Pass opuszczą bowiem dwie produkcje.

Carrion opuszcza bibliotekę Xbox Game Pass
Carrion opuszcza bibliotekę Xbox Game Pass

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wraz z końcem 2025 roku bibliotekę Xbox Game Pass opuści m.in. Carrion. Wspomniana produkcja określana jest mianem odwróconego horroru, w którym to gracze wcielają się w przerażającego potwora mordującego ludzi. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Carrion – Udana zamiana stron.

Jak wspomnieliśmy wyżej, dzisiaj – 31 grudnia 2025 roku – bibliotekę Xbox Game Pass opuszczą łącznie dwa tytuły. Drugim z nich jest Hell Let Loose, pierwszoosobowa strzelanka osadzona w realiach II Wojny Światowej, która pozwala graczom wziąć udział w bitwie 50 vs 50. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z usługi Microsoftu wraz z końcem 2025 roku znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (grudzień 2025):

  • 31 grudniaCarrion (PC, konsole Xbox i chmura)
  • 31 grudniaHell Let Loose (PC, konsole Xbox i chmura)
Źródło:https://www.xbox.com/pl-PL/xbox-game-pass/games

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

