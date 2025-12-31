Xbox Game Pass straci dziś 2 gry. Na liście odwrócony horror polskiego studia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wraz z końcem 2025 roku bibliotekę Xbox Game Pass opuści m.in. Carrion. Wspomniana produkcja określana jest mianem odwróconego horroru, w którym to gracze wcielają się w przerażającego potwora mordującego ludzi. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Carrion – Udana zamiana stron.
GramTV przedstawia:
Jak wspomnieliśmy wyżej, dzisiaj – 31 grudnia 2025 roku – bibliotekę Xbox Game Pass opuszczą łącznie dwa tytuły. Drugim z nich jest Hell Let Loose, pierwszoosobowa strzelanka osadzona w realiach II Wojny Światowej, która pozwala graczom wziąć udział w bitwie 50 vs 50. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z usługi Microsoftu wraz z końcem 2025 roku znajdziecie poniżej.
Gry usuwane z Xbox Game Pass (grudzień 2025):
31 grudnia – Carrion (PC, konsole Xbox i chmura)
31 grudnia – Hell Let Loose(PC, konsole Xbox i chmura)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!