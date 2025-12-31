Xbox Game Pass straci dziś 2 gry. Na liście odwrócony horror polskiego studia

Czas na ostatnie czyszczenie biblioteki w 2025 roku.

W 2025 roku w ręce abonentów usługi Microsoftu trafiło sporo świetnych gier, w tym m.in. Clair Obscur: Expedition 33, DOOM: The Dark Ages czy Hollow Knight: Silksong. Niestety dzisiaj – ostatniego dnia miesiąca – przyszedł czas na pożegnanie się z kolejnymi tytułami. Wraz z końcem roku bibliotekę Xbox Game Pass opuszczą bowiem dwie produkcje.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wraz z końcem 2025 roku bibliotekę Xbox Game Pass opuści m.in. Carrion. Wspomniana produkcja określana jest mianem odwróconego horroru, w którym to gracze wcielają się w przerażającego potwora mordującego ludzi. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Carrion – Udana zamiana stron.

GramTV przedstawia:

Jak wspomnieliśmy wyżej, dzisiaj – 31 grudnia 2025 roku – bibliotekę Xbox Game Pass opuszczą łącznie dwa tytuły. Drugim z nich jest Hell Let Loose, pierwszoosobowa strzelanka osadzona w realiach II Wojny Światowej, która pozwala graczom wziąć udział w bitwie 50 vs 50. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z usługi Microsoftu wraz z końcem 2025 roku znajdziecie poniżej. Gry usuwane z Xbox Game Pass (grudzień 2025): 31 grudnia – Carrion (PC, konsole Xbox i chmura)

– (PC, konsole Xbox i chmura) 31 grudnia – Hell Let Loose (PC, konsole Xbox i chmura)

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.