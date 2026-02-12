Death Stranding 2 z datą premiery na PC. Wielki hit Hideo Kojimy zmierza na kolejną platformę

Jedna z najlepszych gier 2025 roku zadebiutuje już wkrótce na PC. Podczas State of Play potwierdzono, że Death Stranding 2: On the Beach pojawi się już 19 marca na komputerach osobistych. Przedsprzedaż ruszy już jutro, czyli w piątek 13 lutego.

Death Stranding 2: On the Beach zadebiutuje na PC

Death Stranding 2: On the Beach zadebiutuje na PC

Death Stranding 2: On the Beach zadebiutuje na PC

Rozpocznij inspirującą misję nawiązywania kontaktów międzyludzkich poza UCA.

Sam – z towarzyszami u boku – wyrusza w nową podróż, aby ocalić ludzkość przed wyginięciem.

Dołącz do nich, gdy przemierzają świat, zmagając się z nieziemskimi wrogami, rozmaitymi przeszkodami i dręczącym ich pytaniem: jaka jest cena więzi?

Legendarny twórca gier Hideo Kojima krok po kroku znowu zmienia świat – czytamy w opisie gry.