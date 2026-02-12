Zaloguj się lub Zarejestruj

Death Stranding 2 z datą premiery na PC. Wielki hit Hideo Kojimy zmierza na kolejną platformę

Radosław Krajewski
2026/02/12 23:17
0
0

Gra już wkrótce zadebiutuj na komputerach osobistych.

Jedna z najlepszych gier 2025 roku zadebiutuje już wkrótce na PC. Podczas State of Play potwierdzono, że Death Stranding 2: On the Beach pojawi się już 19 marca na komputerach osobistych. Przedsprzedaż ruszy już jutro, czyli w piątek 13 lutego.

Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach zadebiutuje na PC

Rozpocznij inspirującą misję nawiązywania kontaktów międzyludzkich poza UCA.

Sam – z towarzyszami u boku – wyrusza w nową podróż, aby ocalić ludzkość przed wyginięciem.

Dołącz do nich, gdy przemierzają świat, zmagając się z nieziemskimi wrogami, rozmaitymi przeszkodami i dręczącym ich pytaniem: jaka jest cena więzi?

Legendarny twórca gier Hideo Kojima krok po kroku znowu zmienia świat – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
data premiery
PC
zwiastun
Hideo Kojima
Kojima Productions
State of Play
Death Stranding 2
Death Stranding 2: On The Beach
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112