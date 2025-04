Xbox Game Pass rozbija bank w kwietniu. Takiego oblężenia już dawno nie było

Choć nowe premiery zwykle wzbudzają najwięcej emocji, w tym miesiącu sporo szumu narobił powrót Grand Theft Auto V do biblioteki Xbox Game Pass. Ten klasyczny już tytuł od Rockstar Games daje graczom możliwość ponownego zanurzenia się w przestępczym świecie Los Santos, w dodatku w idealnym momencie, przed nadchodzącym GTA VI. Na początku kwietnia do biblioteki Xbox Game Pass dołączyła także gra Blue Prince, czyli wysoko oceniana logiczna przygodówka, która również przez chwilę nosiła miano najlepiej ocenianej gry roku. To kolejny przykład tego, jak Xbox Game Pass inwestuje w jakość i różnorodność oferowanych tytułów.

Kwiecień 2025 okazał się absolutnie przełomowym miesiącem dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate. Usługa wzbogaciła się o szereg świetnych tytułów, które oferują ogromną różnorodność gatunkową i gwarantują dziesiątki godzin rozgrywki. Wczorajsza premiera zremasterowanego Obliviona jeszcze bardziej uwypukliła sukces. Tak dobra passa dla Game Passu nie zdarza się często i wiele wskazuje na to, że to dopiero początek.

Obecnie prawdziwą bombą jest niespodziewana premiera The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, czyli odświeżona wersja kultowej gry Bethesdy z 2006 roku. Z ulepszoną grafiką i poprawioną rozgrywką tytuł momentalnie stał się hitem wśród subskrybentów, a fani RPG-ów z pewnością nie mogli sobie wymarzyć lepszej niespodzianki. Produkcja jest świetnie oceniana i wywołuje skrajnie pozytywne emocje. To jednak nie koniec dobrej passy usługi.

Już 24 kwietnia do Game Passa zawita Clair Obscur: Expedition 33 – turowe RPG, które obecnie jest najlepiej ocenianą nową grą 2025 roku z imponującą średnią 92 punktów w serwisie Metacritic. To tytuł, który z miejsca trafił na listę „must-play” dla fanów gatunku. Jeszcze mało? W takim razie wiedzcie, że już 15 maja do Game Passa trafi również Doom: The Dark Ages.

Jakby tego był jeszcze mało, to czerwiec zapowiada się również bardzo ciekawie. 8 czerwca odbędzie się wielki pokaz Xboxa, na którym spodziewane są kolejne duże zapowiedzi związane z usługą subskrypcyjną Microsoftu.

Jeśli Xbox utrzyma takie szalone tempo, rok 2025 może się okazać najlepszym w historii usługi Xbox Game Pass, a to dobra wiadomość dla samych graczy. Póki co, choć oficjalnych wyników brak, wiemy, że usługa jest obecnie bardzo mocno oblegana przez użytkowników.