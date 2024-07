Xbox Game Pass otrzyma w sierpniu odświeżony klasyk. Microsoft potwierdza plotki

Microsoft zapowiedział, że Mafia: Edycja Ostateczna trafi do Xbox Game Pass już 13 sierpnia 2024 roku . Niestety amerykańska firma nie ujawniła pełnej oferty na pierwszą połowę przyszłego miesiąca. Wielu graczy z pewnością czeka na ten moment, ponieważ od jakiegoś czasu w sieci krążą plotki na temat kolejnych gier Activision Blizzard zmierzających do usługi producenta konsol Xbox.

Według nieoficjalnych informacji w sierpniu w Xbox Game Pass ma pojawić się również Crash Bandicoot N. Sane Trilogy . Zdaniem jednego z insiderów nie jest to jednak jedyna produkcja z portfolio Activision Blizzard, która w najbliższym czasie ma trafić do usługi amerykańskiej firmy. Abonenci Microsoftu mają bowiem rzekomo otrzymać wkrótce dostęp także do takich tytułów jak Spyro Reignited Trilogy oraz Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Na koniec przypomnijmy, że Mafia: Edycja Ostateczna zadebiutowała na rynku we wrześniu 2020 roku. Wspomniany tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Tommy’ego Angelo, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Mafia: Edycja Ostateczna. Z pozdrowieniami od twórców Mafii III.