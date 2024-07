W Xbox Game Pass ma rzekomo wkrótce pojawić się remake kultowej produkcji

Mowa tutaj oczywiście o Mafia: Edycja Ostateczna, która rzekomo zmierza do biblioteki Xbox Game Pass. Wspomnianą wiadomość na forum ResetEra przekazał insider posługujący się pseudonimem „Nate the Hate”, który w przeszłości dzielił się już sprawdzonymi informacjami. Informator niestety nie ujawnił, czy odświeżona wersja przygód Tommy’ego Angelo trafi do usługi Microsoftu w pierwszej, czy drugiej połowie sierpnia.

Według jednego z branżowych insiderów w sierpniu w Xbox Game Pass ma pojawić się Crash Bandicoot N. Sane Trilogy . Wygląda jednak na to, że to nie koniec dobrych wieści dla fanów nieco starszych produkcji. W sieci pojawiły się bowiem nieoficjalne doniesienia, według których już w przyszłym miesiącu abonenci Microsoftu będą mieli okazję zapoznać się z odświeżoną wersją kultowej gry gangsterskiej.

W tej grze, odtworzonej od podstaw, pnij się w górę mafijnej hierarchii w erze prohibicji i zorganizowanej przestępczości. Przypadkowo wplątany w sprawy mafijne Tommy Angelo wkracza do świata zorganizowanej przestępczości. Początkowo nie chce mieć nic wspólnego z rodziną Salieri, ale zyski wydają się zbyt duże, by można je było zignorować – czytamy w opisie gry w sklepie Xbox.

Na koniec przypomnijmy, że Mafia: Edycja Ostateczna zadebiutowała na rynku we wrześniu 2020 roku. Wspomniany tytuł dostępny jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Tommy’ego Angelo, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Mafia: Edycja Ostateczna. Z pozdrowieniami od twórców Mafii III