Xbox Game Pass na marzec oficjalnie ujawniony. Aż 6 nowości od Microsoftu

Microsoft ogłosił pełną listę nowości na najbliższe dwa tygodnie marca w Xbox Game Pass. Subskrybenci mogą liczyć na sporo ciekawych tytułów, w tym jedną dużą premierową grę. Mowa o 33 Immortals, które pod koniec ubiegłego miesiąca doczekało się nowego zwiastuna, a już wkrótce zadebiutuje we wczesnym dostępie. Posiadacze abonamentu mogą również liczyć na One Lonely Outpost, Monster Train, Enter the Gungeon oraz Mullet Madjack. Potwierdzono także, że strategia Galacticare trafi co oferty Game Pass Standard. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.