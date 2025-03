Xbox Game Pass straci 8 gier w połowie marca. Pożegnamy jeden z największych hitów usługi

Posiadacze subskrypcji Xbox Game Pass muszą przygotować się na spore zmiany w bibliotece usługi, do której dojdzie już w połowie bieżącego miesiąca. Wkrótce Microsoft ujawni niespodzianki, jakie przygotował dla graczy w najbliższych tygodniach, ale już teraz dowiedzieliśmy się, jakie gry opuszczą Game Passa w marcu. Na liście nie brakuje dużych i lubianych tytułów, a także mniejszych perełek. Łącznie usługa straci osiem gier, w tym popularne Lies of P.

Produkcja Round8 Studio to kolejny soulslike, który zniknie z Xbox Game Pass w najbliższych czasie. Niedawno deweloper zapowiedział dodatek do gry, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Niestety użytkownicy usługi nie będą mogli dokupić samego rozszerzenia, aby cieszyć się rozgrywką.

Tylko do 15 marca w Xbox Game Pass dostępne będą również takie gry, jak Evil West, MLB The Show 24, No More Heroes 3, czy kolejne dwie części serii Yakuza, a konkretniej piąta i szósta część. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (marzec 2025):