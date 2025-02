33 Immortals z datą premiery. Twórcy gry akcji z elementami roguelike gotowi do wydania gry po opóźnieniu

33 Immortals to kooperacyjna gra akcji typu roguelike dla 33 graczy. Wciel się w rolę przeklętej duszy i zbuntuj się przeciwko sądowi Bożemu. Walcz w błyskawicznych bataliach, współpracuj, by pokonać potwory i zmierz się z gniewem Boga w ostatecznej walce o swoje wieczne życie.

Dołącz do buntu - Twój ziemski żywot został uznany za grzeszny, a twoja dusza skazana na wieczne męczarnie — lecz potępieni szykują się do powstania! Stań się renegatem, wstąp w szeregi nieśmiertelnej rebelii przeciwko sądowi Bożemu i walcz o swoje wieczne życie.

Błyskawiczne batalie - Rozpocznij swój bunt z impetem — dołącz bezpośrednio do epickich walk kooperacyjnych dzięki natychmiastowemu dobieraniu graczy. Pokaż, co potrafisz, w walkach, które stanowią esencję grupowych bitew z gier MMO.