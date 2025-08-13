Gracze Xbox Game Pass zmieniają gry jak rękawiczki? Badania sugerują, że szkodzi to sprzedaży gier

Nie takie było marzenie Phila Spencera i świty?

Game Pass miał być wielką rewolucją w sposobie grania. Kiedy usługa została zaprezentowana kilka lat temu, wielu okrzyknęło go „Netfliksem gier”. W 2025 wiemy o niej trochę więcej. Okazuje się, że zamiast zmieniać nawyki graczy, może przede wszystkim podkopywać sprzedaż dużych tytułów. Xbox Game Pass – gracze zmieniają gry jak rękawiczki co uderza w sprzedaż Na pewno jednym z celów Game Pass było większe zaangażowanie graczy i wydłużenie godzin gry. Według nowego badania firmy analitycznej Newzoo, subskrybenci Game Passa wcale nie grają więcej niż właściciele PlayStation. – Pomimo wszelkich wysiłków Microsoftu w zakresie Game Pass – przejęcia wielu studiów i wydania wysokiej jakości gier – mieliśmy problem ze znalezieniem znaczących, odmiennych zachowań w porównaniu z graczami na PlayStation – powiedział w podcaście Game Wise Emmanuel „Manu” Rosier, dyrektor ds. analizy rynku w Newzoo.

Analiza wykazała, że użytkownicy Game Passa mają tendencję do „próbkowania” – uruchamiają wiele gier na krótko i porzucają te, które nie wciągną ich od razu. Na PlayStation, gdzie dominuje tradycyjny model zakupu, gracze częściej trzymają się jednego tytułu, bo inwestują w niego 50–70 dolarów i chcą maksymalnie wykorzystać swój wydatek.

– W Game Passie jest tak wiele ofert, że jeśli gra nie wciągnie cię szybko, po prostu przechodzisz do kolejnej – podkreśla Rosier. Problem w tym, że według Newzoo to zachowanie może uderzać w sprzedaż największych produkcji. – Widzimy wyraźnie kanibalizację sprzedaży gier klasy AAA na Xbox za pośrednictwem Game Pass – dodaje. Przykładem ma być spadek wyników Black Ops 6 na konsolach Microsoftu, w porównaniu do poprzednich odsłon. Zdaniem Simona Carlessa z GameDiscoveryCo, mniejsze studia odczuwają to zjawisko słabiej, bo ich gry rzadziej były kupowane przez abonentów nawet przed pojawieniem się w usłudze. Dla nich Game Pass jest szansą. Niemniej jego własna analiza potwierdza, że w Game Passie dominuje model „krótkiej próby” zamiast długoterminowego zaangażowania. Innymi słowy – według badań, gracze Xbox nie grają więcej, ale na pewno kupują mniej. Przeczytaj więcej o usłudze Xbox Game Pass

