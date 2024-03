Xbox Game Pass jednak nie straci jednej z wysoko ocenianych gier. Zmiana planów

Już ponad tydzień temu informowaliśmy Was, że Xbox Game Pass straci w połowie marca 3 gry. Na nieszczęście abonentów Microsoftu na liście znalazły się same wysoko oceniane produkcje. Jedną z nich było Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered. Tymczasem okazuje się, że wspomniany tytuł jednak nie opuści usługi amerykańskiej firmy.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered nie opuści Xbox Game Pass w marcu

Dobrymi wieściami podzielił się sam Microsoft. Na oficjalnej stronie Xbox zaktualizowano bowiem artykuł poświęcony ofercie Xbox Game Pass na pierwszą połowę marca. Amerykańska firma dodała notkę, w której poinformowano, że Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – nie opuści 15 marca biblioteki wspomnianej usługi.