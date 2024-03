Xbox Game Pass straci 3 gry w połowie marca. Same wysoko oceniane tytuły na liście

Z końcem lutego oferta Xbox Game Pass została uszczuplona o dwie produkcje . Niestety – jak się okazuje – to nie koniec złych wiadomości dla abonentów Microsoftu, którzy muszą przygotować się na kolejne czyszczenie biblioteki. Na oficjalnej stronie wspomnianej usługi w zakładce „Znikające wkrótce” pojawiły się bowiem trzy gry, do których subskrybenci amerykańskiej firmy stracą dostęp w połowie marca.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass w połowie marca 2024 roku znajdziemy same wysoko oceniane tytuły. Zgodnie z przekazanymi informacjami usługę Microsoftu opuści wkrótce m.in. Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, które może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam, a także średnią ocen na poziomie 86 punktów w serwisie Metacritic.