Xbox faktycznie „będzie wszędzie” - nawet na Nintendo Switch, a Phil Spencer jest z tego dumny

Jakub Piwoński
2025/10/26 19:30
Polityka szerokiej dostępności Xbox będzie dalej rozwijana. Czy konsola traci tożsamość, czy wręcz odwrotnie – jako jedyna ma w pełni otwarty charakter?

Microsoft nie zamierza rezygnować ze wsparcia dla konkurencyjnej platformy Nintendo. Phil Spencer, szef Microsoft Gaming, w wywiadzie dla japońskiego Famitsu podkreślił, że firma planuje wydawać gry Xbox także na Nintendo Switch 2, kontynuując strategię wieloplatformowego wydawnictwa, którą rozpoczęto na początku 2024 roku.

Phil Spencer potwierdza – gry Xbox będą dalej udostępniane na Nintendo

Choć Switch 2 nie doczeka się jeszcze remaku Halo 1 – który w 2026 roku trafi na Xbox Series X/S, PC oraz PS5 – kolejne gry z portfolio Microsoftu pojawią się na hybrydowej konsoli Nintendo. Jednym z pierwszych tytułów będzie Fallout 4: Anniversary Edition, które zostanie wydane na Switch 2 w 2026 roku. Będzie to pierwsza główna odsłona Fallout dostępna na konsolach Nintendo; wcześniejsze porty, jak Fallout Shelter, trafiły na Switch w 2018 roku, zanim Microsoft przejął IP.

Spencer podkreślił, że celem firmy jest obniżenie barier wejścia i umożliwienie graczom dostępu do produkcji Xbox niezależnie od platformy, korzystając m.in. z inicjatyw Xbox Game Pass i Xbox Play Anywhere. Jednocześnie docenił współpracę z Nintendo i Sony, nazywając Nintendo „świetnym partnerem” dla Xbox Game Studios.

Staramy się obniżyć barierę wejścia, aby ludzie grali w nasze gry.

Choć pełne wsparcie dla Halo na Switch 2 nie jest jeszcze potwierdzone, wcześniejsze tytuły Xbox, takie jak Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 czy Heretic + Hexen, pokazały, że Microsoft stopniowo rozszerza swoją obecność na konsolach Nintendo. Fallout 4: Anniversary Edition będzie pierwszą dużą premierą Microsoftu przeznaczoną wyłącznie na Switch 2, co może zwiastować dalsze ruchy wieloplatformowe w nadchodzących latach.

Microsoft wciąż stawia na rozwój swojej biblioteki na różnych platformach, balansując między własnymi konsolami a partnerstwami z konkurencją. Gracze mogą więc spodziewać się, że kolejnych gier z Xbox Game Studios nie zobaczymy już wyłącznie na Xboxach.

Źródło:https://gamerant.com/nintendo-switch-2-xbox-games-support-plan-phil-spencer-promise/

Jakub Piwoński

