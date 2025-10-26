Xbox faktycznie „będzie wszędzie” - nawet na Nintendo Switch, a Phil Spencer jest z tego dumny

Polityka szerokiej dostępności Xbox będzie dalej rozwijana. Czy konsola traci tożsamość, czy wręcz odwrotnie – jako jedyna ma w pełni otwarty charakter?

Microsoft nie zamierza rezygnować ze wsparcia dla konkurencyjnej platformy Nintendo. Phil Spencer, szef Microsoft Gaming, w wywiadzie dla japońskiego Famitsu podkreślił, że firma planuje wydawać gry Xbox także na Nintendo Switch 2, kontynuując strategię wieloplatformowego wydawnictwa, którą rozpoczęto na początku 2024 roku.

Phil Spencer potwierdza – gry Xbox będą dalej udostępniane na Nintendo

Choć Switch 2 nie doczeka się jeszcze remaku Halo 1 – który w 2026 roku trafi na Xbox Series X/S, PC oraz PS5 – kolejne gry z portfolio Microsoftu pojawią się na hybrydowej konsoli Nintendo. Jednym z pierwszych tytułów będzie Fallout 4: Anniversary Edition, które zostanie wydane na Switch 2 w 2026 roku. Będzie to pierwsza główna odsłona Fallout dostępna na konsolach Nintendo; wcześniejsze porty, jak Fallout Shelter, trafiły na Switch w 2018 roku, zanim Microsoft przejął IP.