Game Pass w lipcu jednak bez głośnej produkcji. Microsoft wprowadził zmianę w ofercie

W zeszłym tygodniu poznaliśmy lipcową ofertę Xbox Game Pass. Udostępniona przez Microsoft lista składała się z 11 produkcji. Okazuje się jednak, że klientów amerykańskiej firmy czeka przykra niespodzianka, ponieważ jeden z zapowiedzianych tytułów nie trafi do usługi producenta konsol Xbox.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 nie trafi w lipcu do usługi Game Pass

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 zostało niespodziewanie usunięte z listy gier zmierzających do biblioteki Game Pass. Zgodnie z zapowiedziami gra miała trafić w ręce abonentów usługi Microsoftu już 21 lipca 2026 roku. Niestety amerykańska firma poinformowała, że odświeżona wersja pierwszych dwóch odsłon serii Tony Hawk’s Pro Skater nie zostanie w tym miesiącu udostępniona w ramach wspomnianej usługi.