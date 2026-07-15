Zaloguj się lub Zarejestruj

Game Pass w lipcu jednak bez głośnej produkcji. Microsoft wprowadził zmianę w ofercie

Mikołaj Ciesielski
2026/07/15 16:40
0
0

Producent konsol Xbox nie ma dobrych wieści dla swoich klientów.

W zeszłym tygodniu poznaliśmy lipcową ofertę Xbox Game Pass. Udostępniona przez Microsoft lista składała się z 11 produkcji. Okazuje się jednak, że klientów amerykańskiej firmy czeka przykra niespodzianka, ponieważ jeden z zapowiedzianych tytułów nie trafi do usługi producenta konsol Xbox.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 nie trafi w lipcu do usługi Game Pass

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 zostało niespodziewanie usunięte z listy gier zmierzających do biblioteki Game Pass. Zgodnie z zapowiedziami gra miała trafić w ręce abonentów usługi Microsoftu już 21 lipca 2026 roku. Niestety amerykańska firma poinformowała, że odświeżona wersja pierwszych dwóch odsłon serii Tony Hawk’s Pro Skater nie zostanie w tym miesiącu udostępniona w ramach wspomnianej usługi.

Usunęliśmy grę Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 z listy tytułów, które wkrótce pojawią się w Game Pass – czytamy na oficjalnej stronie Xbox.

GramTV przedstawia:

Microsoft nie wyjaśnił, dlaczego zdecydowano się wprowadzić taką zmianę w lipcowej ofercie Xbox Game Pass. Fani jazdy na deskorolce z pewnością będą rozczarowani decyzją amerykańskiej firmy.

Na koniec przypomnijmy, że gra Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 zadebiutowała na rynku we wrześniu 2020 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to przeczytajcie: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – recenzja – Skate or Die!

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-has-removed-tony-hawk-12-from-its-upcoming-game-pass-releases/

Tagi:

News
Microsoft
Xbox Game Pass
usługa
Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2
Game Pass
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112