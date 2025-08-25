Zaloguj się lub Zarejestruj

The Mandalorian załamał jej karierę. Aktorka przyznała to szczerze

Jakub Piwoński
2025/08/25 12:30
Aktorka opowiada o tym, jak występ w popularnym serialu wpłynął na jej karierę i pewność siebie.

Podczas gdy aktor Marvela musiał udać się na terapię po premierze filmu ze swoim udziałem, aktorka produkcji świata Star Wars opowiada o tym, jak negatywnie wpłynęła ona na jej karierę. Katee Sackhoff, znana z roli Bo-Katan Kryze w serialu The Mandalorian, ujawniła w podcaście The Sackhoff Show, że przez trzy lata po zakończeniu trzeciego sezonu serialu zmagała się z problemami zawodowymi.

The Mandalorian
The Mandalorian

Katee Sackhoff o tym, jak straciła pewność siebie przez serial The Mandalorian

Aktorka opowiada, że główną trudnością było dla niej to, że nie rozumiała swojej postaci:

Straciłam całą pewność siebie po The Mandalorian. Bo-Katan nie jest nawet blisko tego, kim jestem jako człowiek. Jej życie, to, czego chce – nie rozumiałam jej. To mnie złamało.

GramTV przedstawia:

Aktorka przyznała, że przez ten czas praktycznie nie miała żadnych zleceń i miała trudności z przesłuchaniami. Przypomnijmy, że Sackhoff stworzyła postać Bo-Katan w serialu animowanym Gwiezdne wojny: Wojny klonów, a następnie przeniosła ją do aktorskiej wersji w drugim sezonie The Mandalorian w 2020 roku. Rola aktorki została rozszerzona w trzecim sezonie, ale nie wiadomo, czy pojawi się w nadchodzącym filmie The Mandalorian & Grogu.

Od tego czasu Sackhoff podjęła działania, by odzyskać pewność siebie, zatrudniając nowego menedżera i trenera aktorskiego. W 2024 roku wystąpiła m.in. w odcinku Prawa i porządku, użyczyła głosu w kilku serialach animowanych oraz dołączyła do obsady nadchodzącego serialu Carrie w Prime Video. Wcześniej wystąpiła m.in. w serialu Battlestar Galactica.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/mandalorian-katee-sackhoff-lost-confidence-work-star-wars-1236496164/

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


