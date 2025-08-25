The Mandalorian załamał jej karierę. Aktorka przyznała to szczerze

Katee Sackhoff o tym, jak straciła pewność siebie przez serial The Mandalorian
Aktorka opowiada, że główną trudnością było dla niej to, że nie rozumiała swojej postaci:
Straciłam całą pewność siebie po The Mandalorian. Bo-Katan nie jest nawet blisko tego, kim jestem jako człowiek. Jej życie, to, czego chce – nie rozumiałam jej. To mnie złamało.
Aktorka przyznała, że przez ten czas praktycznie nie miała żadnych zleceń i miała trudności z przesłuchaniami. Przypomnijmy, że Sackhoff stworzyła postać Bo-Katan w serialu animowanym Gwiezdne wojny: Wojny klonów, a następnie przeniosła ją do aktorskiej wersji w drugim sezonie The Mandalorian w 2020 roku. Rola aktorki została rozszerzona w trzecim sezonie, ale nie wiadomo, czy pojawi się w nadchodzącym filmie The Mandalorian & Grogu.
Od tego czasu Sackhoff podjęła działania, by odzyskać pewność siebie, zatrudniając nowego menedżera i trenera aktorskiego. W 2024 roku wystąpiła m.in. w odcinku Prawa i porządku, użyczyła głosu w kilku serialach animowanych oraz dołączyła do obsady nadchodzącego serialu Carrie w Prime Video. Wcześniej wystąpiła m.in. w serialu Battlestar Galactica.
