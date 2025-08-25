The Mandalorian załamał jej karierę. Aktorka przyznała to szczerze

Aktorka opowiada o tym, jak występ w popularnym serialu wpłynął na jej karierę i pewność siebie.

Podczas gdy aktor Marvela musiał udać się na terapię po premierze filmu ze swoim udziałem, aktorka produkcji świata Star Wars opowiada o tym, jak negatywnie wpłynęła ona na jej karierę. Katee Sackhoff, znana z roli Bo-Katan Kryze w serialu The Mandalorian, ujawniła w podcaście The Sackhoff Show, że przez trzy lata po zakończeniu trzeciego sezonu serialu zmagała się z problemami zawodowymi.

Katee Sackhoff o tym, jak straciła pewność siebie przez serial The Mandalorian

Aktorka opowiada, że główną trudnością było dla niej to, że nie rozumiała swojej postaci: