Marvel porzucił plany aż sześciu filmów, a aktor z MCU trafił na terapię. O jakim filmie mowa?

Jakub Piwoński
2025/08/25 07:50
Kilka słów o porzuconych planach Marvela.

Marvel Studios miało ambitne plany wobec Eternals, jednak ostatecznie nigdy nie doczekaliśmy się ich realizacji. Kumail Nanjiani, który w filmie zagrał Kingo, ujawnił, że jego kontrakt obejmował aż sześć potencjalnych występów w MCU – a nawet możliwość udziału w grze wideo i… karuzeli w parku rozrywki.

Eternals
Eternals

Eternals – miało być sześć filmów

Przypomnijmy, że Eternals opowiada o grupie nieśmiertelnych istot, które od tysięcy lat ukrywały się wśród ludzi, a gdy na Ziemi pojawia się nowe zagrożenie, muszą po raz pierwszy ujawnić swoją obecność i stanąć do walki. Gwiazdorska obsada nie pomogła. Choć pojawiały się głosy, że to powiew świeżości w Marvelu, negatywne recenzje przesądziły o losie filmy, który nie odniósł sukcesu kasowego.

Aktor podzielił się kulisami podczas podcastu Working It Out prowadzonego przez komika Mike’a Birbiglię. Opowiedział, że udział w Eternals był dla niego ogromnym doświadczeniem, ale też źródłem trudności, które ostatecznie skłoniły go do rozpoczęcia terapii.

Grałem w filmie, który był dużym projektem i ukazał się tuż po pandemii. Przez półtora roku czekałem na premierę, myśląc: „to zmieni moje życie”. Film jednak zebrał słabe recenzje i nie odniósł sukcesu. To mnie mocno złamało.

Jak zdradził, Marvel podpisał z nim kontrakt zakładający długofalową współpracę:

To miała być moja praca na kolejne dziesięć lat. Zapisałem się na sześć filmów, grę wideo i karuzelę w parku rozrywki. Myślałem: „co roku będę grać w Marvelu, a w przerwach robić własne projekty”. A potem nic z tego się nie wydarzyło.

Choć aktor nie potwierdził, jakie były szczegółowe plany studia, kontrakt sugeruje, że Marvel miał pomysł na dalsze wykorzystanie postaci Eternals w swoim uniwersum. Niewykluczone jednak, że chodziło głównie o zabezpieczenie praw do aktorów na przyszłość – podobnie jak w przypadku wcześniejszych gwiazd MCU. Na ten moment nie zapowiedziano kontynuacji Eternals. Film można oglądać na platformie Disney+.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/mcu-eternals-plan-6-movie-appearances-kumail-nanjiani/

Popkultura
Marvel
aktor
Eternals
Kumail Nanjiani
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 08:37

Ja tam uważam,  że film nie był zły,  ale po raz kolejny powtarzam, że dla mnie filmy marvela to jedna, niezmienna od lat papka, na którą się nie da patrzeć. Także pozytywnie odebrałem próbę czegoś nowego. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:25

A Eternals to nie ten film o którym inny z aktorów powiedział że będzie "ratował życia"?

Eternals to kulminacja aktywistycznej ery w MCU - film którego całe założenie zostało zrobione wokół DEI, wyreżyserowała go osoba która nie miała pojęcia o komiksach, a nadomiar złego materiał źródłowy został totalnie pozmnieniany.

I wiem że to nie zawsze wina aktorów że film w którym grają to dno, ale najlepsze w tych celebrytach jest to że oni nadają na tych samych aktywistycznych falach, a później się dziwią że coś poszło nie tak...




