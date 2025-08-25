Marvel porzucił plany aż sześciu filmów, a aktor z MCU trafił na terapię. O jakim filmie mowa?

Marvel Studios miało ambitne plany wobec Eternals, jednak ostatecznie nigdy nie doczekaliśmy się ich realizacji. Kumail Nanjiani, który w filmie zagrał Kingo, ujawnił, że jego kontrakt obejmował aż sześć potencjalnych występów w MCU – a nawet możliwość udziału w grze wideo i… karuzeli w parku rozrywki.
Eternals – miało być sześć filmów
Przypomnijmy, że Eternals opowiada o grupie nieśmiertelnych istot, które od tysięcy lat ukrywały się wśród ludzi, a gdy na Ziemi pojawia się nowe zagrożenie, muszą po raz pierwszy ujawnić swoją obecność i stanąć do walki. Gwiazdorska obsada nie pomogła. Choć pojawiały się głosy, że to powiew świeżości w Marvelu, negatywne recenzje przesądziły o losie filmy, który nie odniósł sukcesu kasowego.
Aktor podzielił się kulisami podczas podcastu Working It Out prowadzonego przez komika Mike’a Birbiglię. Opowiedział, że udział w Eternals był dla niego ogromnym doświadczeniem, ale też źródłem trudności, które ostatecznie skłoniły go do rozpoczęcia terapii.
Grałem w filmie, który był dużym projektem i ukazał się tuż po pandemii. Przez półtora roku czekałem na premierę, myśląc: „to zmieni moje życie”. Film jednak zebrał słabe recenzje i nie odniósł sukcesu. To mnie mocno złamało.
Jak zdradził, Marvel podpisał z nim kontrakt zakładający długofalową współpracę:
To miała być moja praca na kolejne dziesięć lat. Zapisałem się na sześć filmów, grę wideo i karuzelę w parku rozrywki. Myślałem: „co roku będę grać w Marvelu, a w przerwach robić własne projekty”. A potem nic z tego się nie wydarzyło.
Choć aktor nie potwierdził, jakie były szczegółowe plany studia, kontrakt sugeruje, że Marvel miał pomysł na dalsze wykorzystanie postaci Eternals w swoim uniwersum. Niewykluczone jednak, że chodziło głównie o zabezpieczenie praw do aktorów na przyszłość – podobnie jak w przypadku wcześniejszych gwiazd MCU. Na ten moment nie zapowiedziano kontynuacji Eternals. Film można oglądać na platformie Disney+.