Marvel porzucił plany aż sześciu filmów, a aktor z MCU trafił na terapię. O jakim filmie mowa?

Marvel Studios miało ambitne plany wobec Eternals, jednak ostatecznie nigdy nie doczekaliśmy się ich realizacji. Kumail Nanjiani, który w filmie zagrał Kingo, ujawnił, że jego kontrakt obejmował aż sześć potencjalnych występów w MCU – a nawet możliwość udziału w grze wideo i… karuzeli w parku rozrywki.

Eternals – miało być sześć filmów

Przypomnijmy, że Eternals opowiada o grupie nieśmiertelnych istot, które od tysięcy lat ukrywały się wśród ludzi, a gdy na Ziemi pojawia się nowe zagrożenie, muszą po raz pierwszy ujawnić swoją obecność i stanąć do walki. Gwiazdorska obsada nie pomogła. Choć pojawiały się głosy, że to powiew świeżości w Marvelu, negatywne recenzje przesądziły o losie filmy, który nie odniósł sukcesu kasowego.