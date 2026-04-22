Wystartowała wyprzedaż Game Week w PlayStation Store. Wielkie promocja na gry na PS4 i PS5

W PlayStation Store ruszyła kolejna duża akcja promocyjna. Wyprzedaż Game Week zastępuje kończącą się Wiosenną Wyprzedaż i oferuje setki okazji na gry w wersjach cyfrowych. Na liście znalazły się zarówno nowsze produkcje, jak i starsze hity, które można kupić w wyraźnie niższych cenach. Promocja potrwa do 7 maja.
Game Week w PlayStation Store – wybrane oferty
Wśród przecenionych tytułów nie brakuje znanych marek oraz dobrze ocenianych produkcji z ostatnich lat. Poniżej zamieszczamy najlepsze oferty.
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – 12,90 zł (-90%)
- Alan Wake 2 – 77,70 zł (-70%)
- Dragon's Dogma 2 – 111,60 zł (-60%)
- Little Kitty, Big City – 68,40 zł (-39%)
- Uncharted: The Nathan Drake Collection – 26,70 zł (-70%)
- A Quiet Place: The Road Ahead – 42,57 zł (-67%)
- Persona 5 Royal – 77,70 zł (-70%)
- God of War – 39,50 zł (-50%)
- Ghost of Tsushima – 169,50 zł (-50%)
- Bloodborne – 44,50 zł (-50%)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!