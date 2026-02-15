Zaloguj się lub Zarejestruj

Wystarczył tydzień, by podbić Steam. Nowa kooperacyjna gra wystrzeliła na PC

Patrycja Pietrowska
2026/02/15 10:00
Kooperacyjna nowość z ogromnym startem.

YAPYAP zanotowało bardzo mocne otwarcie na rynku PC. Tytuł zadebiutował na platformie Steam na początku lutego 2026 roku i już w ciągu pierwszych siedmiu dni znalazł pół miliona nabywców. Wynik ten osiągnięto mimo faktu, że produkcja wciąż jest dopracowywana i otrzymuje kolejne poprawki techniczne.

YAPYAP
YAPYAP

YAPYAP zaskakuje. Pół miliona kopii sprzedanych w ciągu pierwszych 7 dni

Gra stawia na kooperacyjną rozgrywkę, w której kluczową rolę odgrywa wykorzystanie mikrofonu. Gracze rzucają zaklęcia za pomocą głosu, siejąc chaos w wieżach należących do wrogich czarodziejów. Nietypowa mechanika oraz nastawienie na współpracę przyciągnęły dużą liczbę odbiorców już w pierwszych dniach od premiery.

Za projekt odpowiada studio Maison Bap, pełniące jednocześnie funkcję dewelopera i wydawcy. Twórcy odnieśli się do osiągniętego rezultatu w komunikacie opublikowanym 9 lutego na Steam. W podziękowaniach skierowanych do społeczności podkreślili, że w najbliższym czasie priorytetem pozostaje stabilizacja gry oraz eliminowanie błędów. Zespół zaznaczył, że dopiero po dopracowaniu podstawowej wersji produkcji rozpocznie prace nad dodatkowymi funkcjami i nową zawartością.

Jest to gra kooperacyjna o tematyce magicznej, w której ty i do pięciu przyjaciół wcielacie się w pomocników wezwanych przez czarodzieja, aby włamać się do wieży jego przeciwnika i siać chaos. Starajcie się zrealizować swój cel zwandalizowania jego wieży przy użyciu różnorodnych zaklęć, unikając jednocześnie magicznych bestii i potworów, które strzegą wieży. – czytamy w opisie.

Obecnie YAPYAP pozostaje dostępne w ramach niewielkiej promocji na start. Cena na Steam wynosi 28,79 zł, co może dodatkowo napędzać sprzedaż w pierwszym okresie obecności na rynku.

Źródło:https://insider-gaming.com/yapyap-surpasses-500000-copies-sold/

News
wyniki sprzedaży
kooperacja
sprzedaż
wyniki
gra sieciowa
gry indie
YAPYAP
Maison Bap
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

