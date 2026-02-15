Wystarczył tydzień, by podbić Steam. Nowa kooperacyjna gra wystrzeliła na PC

YAPYAP zanotowało bardzo mocne otwarcie na rynku PC. Tytuł zadebiutował na platformie Steam na początku lutego 2026 roku i już w ciągu pierwszych siedmiu dni znalazł pół miliona nabywców. Wynik ten osiągnięto mimo faktu, że produkcja wciąż jest dopracowywana i otrzymuje kolejne poprawki techniczne.

YAPYAP zaskakuje. Pół miliona kopii sprzedanych w ciągu pierwszych 7 dni

Gra stawia na kooperacyjną rozgrywkę, w której kluczową rolę odgrywa wykorzystanie mikrofonu. Gracze rzucają zaklęcia za pomocą głosu, siejąc chaos w wieżach należących do wrogich czarodziejów. Nietypowa mechanika oraz nastawienie na współpracę przyciągnęły dużą liczbę odbiorców już w pierwszych dniach od premiery.