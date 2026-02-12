Czy uda się przekonać nieprzekonanych? Marathon obecny na State of Play

Dziś wielkie święto posiadaczy PlayStation 5. Przed nami wszak wyczekiwane, pierwsze w tym roku State of Play.

Kto pojawi się na konferencji, a kogo zabraknie? Część odpowiedzi na te pytania to plotki, ale część to również oficjalne informacje od samych studiów. Ostatni większy pokaz Marathona przed premierą I tak jest w przypadku gry Marathon. Potwierdził to za pośrednictwem kanału na Discrodzie rzecznik studia Bungie, informując, że nadchodząca produkcja faktycznie będzie częścią State of Play. Trudno się zresztą dziwić, wszak futurystyczny sieciowy shooter zostanie wydany już za 3 tygodnie, czasu nie zostało więc zbyt dużo.

Czasu na co? Na to, by przekonać nieprzekonanych, których w przypadku tego akurat projektu jest niemało. Ba, tytuł dorobił się nawet mało chlubnego określenia “Concord 2.0”. A każdy, kto pamięta, jak wielką porażką był twór Firewalk Studios z 2024 roku, będzie wiedział, dlaczego taka łatka może martwić

Z drugiej strony Marathon ma też spore grono tych, którzy są gotowi postawić na sukces tego projektu. Wszak zarówno na Steamie, jak i na PlayStation Store gra znalazła się w ścisłym topie list najlepiej rozchodzących się w przedsprzedaży pozycji. Raczej trudno uznać to za zaskoczenie, gdy weźmie się pod uwagę renomę samego studia. Za Marathonem stoi wszak Bungie. To właśnie amerykańska ekipa stworzyła trzy pierwsze odsłony legendarnego cyklu Halo. Przez ostatnie lata skupiała się natomiast na Destiny 1 oraz 2. Co ciekawe, sam Marathon to nie jest bynajmniej nowa marka. Wszak między 1994 a 1996 rokiem ukazała się już trylogia pod tą właśnie marką. Tak czy inaczej, co deweloperzy szykują dla nas na prawdopodobnie ostatnim pokazie gry przed jej premierą? Tego dowiemy się na State of Play, które rozpocznie się 12 lutego 2026 o godzinie 23:00 polskiego czasu i potrwa około godziny.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

