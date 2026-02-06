Ruch, który się opłacił. Sony otwiera się na inne platformy i zbiera efekty

Najnowsze wyniki finansowe pokazują, że zmiana podejścia Sony do dystrybucji gier zaczyna się opłacać. Firma wygenerowała 2,37 miliarda dolarów przychodu ze sprzedaży tytułów dostępnych poza ekosystemem PlayStation, czyli głównie na PC oraz konsolach Xbox. Dane te pochodzą z kategorii określanej w raportach jako „Other Software”, obejmującej produkcje sprzedawane poza PlayStation Store.

Sony zmienia zasady gry. Sprzedaż poza PlayStation zaczyna napędzać wyniki

Rosnące wpływy są efektem stopniowej rezygnacji z twardej polityki wyłączności. Sony coraz częściej decyduje się na udostępnianie swoich największych marek na innych platformach po określonym czasie od debiutu na PS5. Taka strategia pozwala znacząco wydłużyć cykl życia gier, które po początkowym okresie ekskluzywności trafiają do nowej grupy odbiorców i generują kolejne przychody bez konieczności tworzenia nowych projektów od podstaw.