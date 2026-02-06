Zaloguj się lub Zarejestruj

Ruch, który się opłacił. Sony otwiera się na inne platformy i zbiera efekty

Patrycja Pietrowska
2026/02/06 15:00
Sony poza własnym ekosystemem.

Najnowsze wyniki finansowe pokazują, że zmiana podejścia Sony do dystrybucji gier zaczyna się opłacać. Firma wygenerowała 2,37 miliarda dolarów przychodu ze sprzedaży tytułów dostępnych poza ekosystemem PlayStation, czyli głównie na PC oraz konsolach Xbox. Dane te pochodzą z kategorii określanej w raportach jako „Other Software”, obejmującej produkcje sprzedawane poza PlayStation Store.

Sony zmienia zasady gry. Sprzedaż poza PlayStation zaczyna napędzać wyniki

Rosnące wpływy są efektem stopniowej rezygnacji z twardej polityki wyłączności. Sony coraz częściej decyduje się na udostępnianie swoich największych marek na innych platformach po określonym czasie od debiutu na PS5. Taka strategia pozwala znacząco wydłużyć cykl życia gier, które po początkowym okresie ekskluzywności trafiają do nowej grupy odbiorców i generują kolejne przychody bez konieczności tworzenia nowych projektów od podstaw.

Obecność na PC i Xboxie przynosi korzyści nie tylko wydawcy, ale także graczom. Użytkownicy innych platform zyskują dostęp do cenionych produkcji, które wcześniej były niedostępne, a twórcy mogą lepiej wykorzystywać funkcje cross-platformowe, zwłaszcza w tytułach sieciowych. W efekcie zwiększa się baza aktywnych graczy, co ma bezpośrednie przełożenie na długoterminowe wsparcie gier.

Pozostaje jednak pytanie, jak szeroka będzie ta polityka w kolejnych latach i ile gier first-party faktycznie trafi na PC oraz Xboxa przed debiutem następnej generacji konsol. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że decyzja o otwarciu się na inne platformy staje się dla Sony jednym z istnotnych motorów wzrostu.

Źródło:https://gamingbolt.com/sony-earned-2-37-billion-in-revenue-from-playstation-titles-on-other-platforms

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

