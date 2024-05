Wyprzedaż Skrzyni Skarbów w sklepie GOG. Gry na PC przecenione nawet o 90%

Użytkownicy komputerów osobistych mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak The Talos Principle, The Wolf Among Us czy SimCity 4.

Na GOG.com pojawiła się nowa oferta specjalna skierowana do użytkowników komputerów osobistych. Na wspomnianej platformie ruszyła wyprzedaż o nazwie „Skrzynia Skarbów”, dzięki której gracze PC mogą w niższych kupić kilka interesujących produkcji. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy m.in. takie gry jak The Talos Principle, The Saboteur, The Wolf Among Us, Tomb Raider czy SimCity 4. Zniżki sięgają nawet 90%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z promocją.

Wyprzedaż Skrzyni Skarbów na GOG.com kończy się 17 maja 2024 roku, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż Skrzyni Skarbów na GOG.com – wybrane oferty: