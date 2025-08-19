Wyprzedaż pudełkowych gier na PS4 i PS5. Promocja w RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD ruszyła wyprzedaż pudełkowych gier na PlayStation 4 i PlayStation 5. To dobra okazja dla miłośników fizycznych wydań przeznaczonych na konsole Sony. W ofercie znajdziemy między innymi The Crew Motorfest czy Assassin’s Creed Mirage w atrakcyjnych cenach.
Gry na PlayStation 5 i PlayStation 4 w promocji. Wyprzedaż pudełek w RTV Euro AGD
Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną ofertę dla graczy. Pudełkowe wydania gier przeznaczone na PS5 i PS4 dostępne są teraz w niższych cenach. W promocji znajdziemy wiele tytułów, które urozmaicą domową bibliotekę.
- Assassin’s Creed Mirage (PS5) – 84,80 zł (zamiast 139 zł)
- The Crew Motorfest (PS5) – 84,80 zł (zamiast 139 zł)
- Mortal Kombat 1 (PS5) – 119 zł (zamiast 159,90 zł)
- Hogwarts Legacy (PS4, PS5) – 74,90 zł (zamiast 134 zł)
- Prince of Persia The Lost Crown (PS4, PS5) – 84,80 zł (zamiast 149 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja Gry Roku (PS4, PS5) – 74,80 zł (zamiast 169 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja Kompletna (PS5) – 108,90 zł (zamiast 173,92 zł)
- It Takes Two (PS4, PS5) – 83,90 zł (zamiast 179 zł)
- NBA 2K25 (PS4, PS5) – 98,90 zł (zamiast 129 zł)
- Sea of Stars (PS4) – 98,90 zł (zamiast 149,90 zł)
- EA Sports FC 25 (PS5) – 128,90 zł (zamiast 219 zł)
- Skull and Bones (PS5) – 54,90 zł (zamiast 129 zł)
- Avatar Frontiers of Pandora (PS5) – 84,80 zł (zamiast 189 zł)
- Star Wars Outlaws Edycja Specjalna (PS5) – 144,80 zł (zamiast 219,90 zł)
- Cyberpunk 2077 Edycja Ultimate (PS5) – 168,90 zł (zamiast 239,99 zł)
- Alan Wake 2 Edycja Deluxe (PS5) – 168,90 zł (zamiast 239 zł)
- Monster Hunter Wilds (PS5) – 198,90 zł (zamiast 303,39 zł)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!