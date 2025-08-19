Wyprzedaż pudełkowych gier na PS4 i PS5. Promocja w RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD ruszyła wyprzedaż pudełkowych gier na PlayStation 4 i PlayStation 5. To dobra okazja dla miłośników fizycznych wydań przeznaczonych na konsole Sony. W ofercie znajdziemy między innymi The Crew Motorfest czy Assassin’s Creed Mirage w atrakcyjnych cenach.

Gry na PlayStation 5 i PlayStation 4 w promocji. Wyprzedaż pudełek w RTV Euro AGD

Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną ofertę dla graczy. Pudełkowe wydania gier przeznaczone na PS5 i PS4 dostępne są teraz w niższych cenach. W promocji znajdziemy wiele tytułów, które urozmaicą domową bibliotekę.