Wyprzedaż pudełkowych gier na PS4 i PS5. Promocja w RTV Euro AGD

Patrycja Pietrowska
2025/08/19 15:00
Dobra okazja dla miłośników fizycznych wydań gier.

W sklepie RTV Euro AGD ruszyła wyprzedaż pudełkowych gier na PlayStation 4 i PlayStation 5. To dobra okazja dla miłośników fizycznych wydań przeznaczonych na konsole Sony. W ofercie znajdziemy między innymi The Crew Motorfest czy Assassin’s Creed Mirage w atrakcyjnych cenach.

Wyprzedaż gier na PS5 i PS4 w RTV Euro AGD
Gry na PlayStation 5 i PlayStation 4 w promocji. Wyprzedaż pudełek w RTV Euro AGD

Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną ofertę dla graczy. Pudełkowe wydania gier przeznaczone na PS5 i PS4 dostępne są teraz w niższych cenach. W promocji znajdziemy wiele tytułów, które urozmaicą domową bibliotekę.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

