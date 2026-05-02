The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition za darmo. I to zarówno na PC, jak i na konsolach

Mowa oczywiście The Outer Worlds. Które teraz w wypasionej edycji można zgarnąć całkowicie za darmo. Wypasionej, bo mowa tutaj o Spacer’s Choice Edition. W jej ramach, poza samą produkcją z 2019 roku, otrzymamy również oba dodatki fabularne – Coś się czai na Gorgonie i Morderstwo na Erydanie. Trzeba też wspomnieć, że edycja Spacer’s Choice jest swoistym remasterem, wprowadzającym zarówno lepszą grafikę, jak i wydajność, a nawet dodatkowe animacje. Zwiększony zostaje również limit poziomów, co daje jeszcze więcej możliwości, by rozwinąć naszą postać w grze określanej przez wielu Fallout: New Vegas w kosmosie. Zainteresowani? Szczegóły promocji poniżej.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition to najlepszy sposób, by zagrać w wielokrotnie nagradzane RPG od Obsidian Entertainment i Private Division.

Gracze, którzy posiadają już The Outer Worlds i DLC do gry, Morderstwo na Erydanie i Coś się czai na Gorgonie, na Steamie, mogą dokonać aktualizacji do The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition po obniżonej cenie*. Aby włączyć opcję zakupu aktualizacji, gracze muszą być zalogowani na to samo konto Steam, którego użyli do zakupu podstawowej wersji gry i powiązanych z nią DLC, a następnie wybrać opcję zakupu „Complete the Bundle”.

Masz za sobą resztę, teraz czeka cię najlepsze! The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition zawiera podstawową wersję gry oraz wszystkie dodatki, co jest najlepszym sposobem b na zagranie w ukochaną grę RPG od Obsidian Entertainment. To zremasterowane arcydzieło zostało zoptymalizowane, aby być absolutnie najlepszą wersją The Outer Worlds – nawet jeśli zdecydujesz się rozgrywać w tę uznaną przez krytyków historię RPG, wcielając się w absolutnie najgorszą wersję swojej postaci.

Po niespokojnej podróży statkiem z kolonistami na krańce galaktyki, budzisz się o kilka dekad później i trafisz w sam środek spisku zagrażającego kolonii. Poznaj różne planety i lokacje Halcyonu, w tym tajemniczą asteroidę Gorgon i zachwycające destylarnie na Erydanie. Odkrywając najdalsze zakątki kosmosu i spotykając różne frakcje żądne władzy, będziesz decydować o tym, jak rozwinie się ta historia.

W korporacyjnym równaniu dla kolonii ty jesteś nieplanowaną zmienną.