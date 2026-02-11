Wyprzedaż gier indie w PlayStation Store. Promocje sięgają nawet -95%

Sony uruchomiło kolejną tematyczną promocję w PlayStation Store, skupioną na grach niezależnych. W ramach wyprzedaży PS Indies przeceniono zarówno mniejsze, narracyjne produkcje, jak i większe hity, które od lat cieszą się popularnością wśród graczy. Wybraliśmy 10 najciekawszych ofert, na które warto zwrócić uwagę.
Wyprzedaż gier indie w PlayStation Store – najlepsze gry w promocji
Wśród przecenionych tytułów znalazły się zarówno spokojniejsze gry logiczne i przygodowe, jak i dynamiczne produkcje akcji czy rozbudowane RPG. Poniżej zestawienie najciekawszych promocji dostępnych obecnie w PS Store:
- A Little to the Left (PS4 / PS5) – 27,60 zł (−60%)
- Until Then (PS5) – 35,60 zł (−60%)
- Bloomtown: A Different Story (PS4 / PS5) – 57,00 zł (−50%)
- DOOM: The Dark Ages (PS5) – 98,67 zł (−67%)
- No Man’s Sky (PS4 / PS5) – 87,60 zł (−60%)
- Still Wakes the Deep (PS5) – 37,25 zł (−75%)
- Nine Sols (PS4 / PS5) – 65,50 zł (−50%)
- Rogue Legacy 2 (PS4 / PS5) – 45,60 zł (−60%)
- Crow Country (PS4 / PS5) – 42,50 zł (−50%)
- As Dusk Falls (PS4 / PS5) – 44,22 zł (−67%)
