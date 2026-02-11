Wyprzedaż gier indie w PlayStation Store. Promocje sięgają nawet -95%

Sony uruchomiło kolejną tematyczną promocję w PlayStation Store, skupioną na grach niezależnych. W ramach wyprzedaży PS Indies przeceniono zarówno mniejsze, narracyjne produkcje, jak i większe hity, które od lat cieszą się popularnością wśród graczy. Wybraliśmy 10 najciekawszych ofert, na które warto zwrócić uwagę.

Wyprzedaż gier indie w PlayStation Store – najlepsze gry w promocji

Wśród przecenionych tytułów znalazły się zarówno spokojniejsze gry logiczne i przygodowe, jak i dynamiczne produkcje akcji czy rozbudowane RPG. Poniżej zestawienie najciekawszych promocji dostępnych obecnie w PS Store: