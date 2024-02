Pacific Drive - recenzja. Więcej takich eksperymentów!

Recenzowana produkcja intryguje od samego początku, kiedy to na ekranie pojawiają się kluczowe informacje nakreślające tło fabularne. Za sprawą Pacific Drive trafiamy bowiem do Olimpijskiej Strefy Wykluczenia, czyli opuszczonego ośrodka badawczego zlokalizowanego na północno-zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Z udostępnionych komunikatów jednoznacznie wynika, że niegdyś w tym miejscu przeprowadzano liczne eksperymenty rządowe. Nie wszystko, a w zasadzie chyba nic nie poszło zgodnie z planem, w efekcie czego miejsce to zostało zamknięte. Ten, kto się w nim znalazł, w istocie przepadał bez śladu. Czy taki sam los czeka naszego bezimiennego bohatera zwanego tu po prostu kierowcą?

Pacific Drive to anomalia na rynku gier wideo - napisałem w swoich pierwszych wrażeniach z rozgrywki na bazie wersji demonstracyjnej, którą miałem okazję przetestować jakiś czas temu. Podsumowując zapowiedź napisałem wówczas, że “dzieło studia Ironwood Studios może okazać się hitem”. Po gruntownych testach pełnej wersji mogę powiedzieć natomiast, że Pacific Drive to jedna z najbardziej oryginalnych gier ostatnich lat . Niepozbawiona wad, na które mimo wszystko szybko przymkniemy oko ze względu na syndrom jeszcze jednej wyprawy…

Pacific Drive nie stoi jednak historią, choć zapowiadało się na to, że gra może oferować niezwykle intrygującą, wciągającą opowieść. Tak naprawdę stanowi ona jednak wyłącznie pretekst do rozgrywki. Nie pomaga jej nawet to, że bardzo szybko odkrywamy, iż odnaleziony przez nas pojazd (o nim więcej za chwilę) być może jest kluczem do rozwiązania zagadki. Poszczególne niuanse fabularne poznajemy odnajdując umiejscowione w kolejnych lokacjach notatki czy też słuchając rozmów przez radio. Nie zawsze jesteśmy w stanie wyłapać wszystkie dialogi, bo często aktywują się one w momencie, kiedy na ekranie dzieje się na tyle dużo, że praktycznie nie mamy jak skupić się na kwestiach wypowiadanych przez początkowo w ogóle nieznane nam postacie.

Stary, to moja bryka?

Właściwa akcja Pacific Drive rozpoczyna się niedługo po klimatycznym, spokojnym wprowadzeniu. Na naszej drodze pojawia się zardzewiałe kombi, którym dojeżdżamy do garażu stanowiącego naszą bazę wypadową. Potrzebujemy kilkunastu minut, by przejść całkiem nieźle zrealizowany samouczek, przygotowując jednocześnie wspomniany samochód do pierwszej wyprawy. Naprawiamy pojazd, instalujemy niezbędne elementy wyposażenia i voila - ruszamy! Zamontowany na przednim siedzeniu pasażera ogromny GPS to w istocie czytelna mapka, w bagażniku natomiast mamy kanister, przenośne stanowisko do tworzenia nowych przedmiotów i schowek. Czy tyle wystarczy, by zakończyć misję powodzeniem, aktywując teleport i wracając bezpiecznie do garażu? To zależy.

Pacific Drive to gra, w której śmierć jest na porządku dziennym. Nie chodzi o samą postać czy samochód - w recenzowanej produkcji nie dbamy bowiem jako tako o samego bohatera, lecz właśnie o wspomniane auto. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, to że właśnie początkowo rozklekotane kombi jest naszym protagonistą, a nie bezimienny kierowca. Kiedy nie uda nam się wrócić do bazy po wykonaniu wszystkich obowiązkowych zadań, będziemy mieli w garażu ręce pełne roboty. Konieczne okaże się naprawienie licznych usterek, być może wymiana świateł czy też modyfikacja opon. Dodatkowo będziemy musieli czasem odpowiednio ulepszyć maszynę, dbając o lepsze opancerzenie czy też instalując mocniejszy silnik.

Powyższe czynności wykonujemy po to, aby uniknąć o ewentualnej porażki. Co prawda w Pacific Drive nie ma żadnych przeciwników w klasycznym rozumieniu tego słowa ani systemu walki, niejednokrotnie będziemy zmuszeni do powtarzania określonych fragmentów kampanii. W grze narażeni jesteśmy bowiem na działanie rozmaitych anomalii. Już na samym początku można się nieźle zdziwić, kiedy to nie do końca wiadomo co, coś co przypomina pewnego rodzaju sondę, przykleja się do przedniej szyby naszego samochodu i zaczyna go ciągnąć w nieznane tak długo, aż uderzamy zderzakiem o pobliskie drzewo. Innym razem z kolei, gdy wydaje się, że rozjechanie manekina nie zrobi nam absolutnie żadnej krzywdy, w praktyce doprowadza do aktywacji reakcji łańcuchowej w wyniku której obserwujemy wybuch kolejnych figur tego typu.

To dopiero wierzchołek góry lodowej, bo w tym aspekcie Pacific Drive zapewnia jeszcze więcej atrakcji. Eksplorowanie i tak mało przyjaznych obszarów będą nam utrudniały niesprzyjające warunki atmosferyczne, w tym oczywiście deszcz, ale nie tylko - nawigacja stanie się problematyczna, gdy będziemy poruszać się w mroku albo jeżdżąc po błocie z nieodpowiednimi oponami. Gęsią skórkę mogą wywołać widoczne na horyzoncie elektryczne pioruny, a zdezorientowani poczujemy się wówczas, gdy przyklei nam się coś do szyby, ograniczając tym samym widoczność. Pacific Drive to gra, w której anomalie mogą wyrzucić na chwilę pojazd w powietrze. Ten po kontakcie z pewnym niewyjaśnionymi zagadkami zacznie - z niewiadomych przyczyn - trąbić… Sporo? A jest tego więcej.

Pacific Drive to nie tylko jazda samochodem

Wielokrotnie - także podczas misji, a nie tylko w garażu - będziemy opuszczać nas pojazd choćby celem pozyskania surowców (nie zdobywamy ich z poziomu auta). Wówczas również musimy mieć się na baczności, uważając na różnego rodzaju anomalie, czyhające na nas w losowych miejscach. No właśnie - bo Pacific Drive to przecież rogue-like. Po pierwsze dlatego, że śmierć oznacza utratę zdobytych surowców. Po drugie natomiast każda wyprawa oznacza, że lokacja będzie wygenerowana od nowa. Poszczególne anomalie czy też przedmioty pojawią się w innych miejscach niż poprzednio.