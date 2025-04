Atomfall z najlepszym debiutem w historii Rebellion. Studio świętuje ogromny sukces

Atomfall przyciągnął ponad milion graczy w ciągu premierowego weekendu. Twórcy gry wyrazili swoje zadowolenie z tak ogromnego zainteresowania, podkreślając kreatywność i zaangażowanie całego zespołu. W oświadczeniu czytamy:

Cieszymy się, że tak wielu graczy czerpie radość z Atomfall.

Przekroczenie miliona graczy w tak krótkim czasie to dowód na kreatywność i zaangażowanie całego zespołu Rebellion. Nasza wielkość i stabilność pozwalają nam podejmować ryzyko, by tworzyć coś tak unikalnego jak Atomfall – i cieszy nas, że to ryzyko się opłaca.

Jesteśmy brytyjską firmą, a gra jest tego odzwierciedleniem. Nie tylko osadziliśmy ją w malowniczych, pełnych uroku krajobrazach, ale też czerpaliśmy inspirację z klasycznych brytyjskich książek, filmów i seriali.

Mamy nadzieję, że gracze nadal będą z przyjemnością odkrywać świat Atomfall i z niecierpliwością czekają na przyszłe aktualizacje. – przekazał CEO Rebellion w komunikacie prasowym (via Insider Gaming).