Wyniki finansowe przesądziły – studio nie mogło podjąć innej decyzji w sprawie Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Sukces finansowy Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi sprawił, że decyzja o kontynuacji była tylko formalnością. Warner Bros. i New Line Cinema oficjalnie potwierdziły, że prace nad kolejną odsłoną kultowej serii horrorów już ruszyły. Do pisania scenariusza wraca współautorka „Więzów krwi” Lori Evans Taylor.

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi – powstanie sequel

Szósta część cyklu, która pojawiła się w kinach w maju tego roku, zarobiła na całym świecie ponad 286 milionów dolarów – z czego 138 milionów pochodziło z rynku amerykańskiego – przy budżecie wynoszącym zaledwie 50 milionów. To czyni ją najbardziej dochodową odsłoną serii, przebijając pod względem krajowych wpływów dotychczasowego rekordzistę, Oszukać przeznaczenie 4 z 2009 roku, ponad dwukrotnie. Decyzja studia nie mogła być inna – seria będzie kontynuowana.