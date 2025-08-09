Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyniki finansowe przesądziły – studio nie mogło podjąć innej decyzji w sprawie Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Jakub Piwoński
2025/08/09 12:30
Tak, powstanie sequel filmu.

Sukces finansowy Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi sprawił, że decyzja o kontynuacji była tylko formalnością. Warner Bros. i New Line Cinema oficjalnie potwierdziły, że prace nad kolejną odsłoną kultowej serii horrorów już ruszyły. Do pisania scenariusza wraca współautorka „Więzów krwi” Lori Evans Taylor.

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi – powstanie sequel

Szósta część cyklu, która pojawiła się w kinach w maju tego roku, zarobiła na całym świecie ponad 286 milionów dolarów – z czego 138 milionów pochodziło z rynku amerykańskiego – przy budżecie wynoszącym zaledwie 50 milionów. To czyni ją najbardziej dochodową odsłoną serii, przebijając pod względem krajowych wpływów dotychczasowego rekordzistę, Oszukać przeznaczenie 4 z 2009 roku, ponad dwukrotnie. Decyzja studia nie mogła być inna – seria będzie kontynuowana.

Więzy krwi wprowadziły nowe pokolenie bohaterów, skupiając się na studentce college’u (Kaitlyn Santa Juana), która wpada w charakterystyczną dla serii pętlę śmierci. Scenariusz poprzedniej części powstał we współpracy Taylora z Guyem Busickiem (Ready or Not), na podstawie historii stworzonej przez Taylora, Busicka i Jona Wattsa, reżysera Spider-Man: Bez drogi do domu. Na razie nie wiadomo, czy Busick powróci.

Biorąc pod uwagę błyskawiczne tempo produkcji Więzów krwi, można spodziewać się, że kolejny rozdział Oszukać przeznaczenie trafi na ekrany szybciej, niż myślimy. Warto dodać, że film jest od pewnego czasu dostępny na HBO Max gdzie także jest hitem, podobnie jak poprzednie części serii, które najwyraźniej przechodzą renesans i są odkrywane przez kolejne pokolenia.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/8/final-destination-7-in-the-works

Tagi:

Popkultura
horror
sequel
Oszukać przeznaczenie
sukces kasowy
Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


