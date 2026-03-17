Rekordowy wynik Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Spin-off kultowej serii zachwyca

Seria poboczna od Capcomu właśnie udowodniła, że drzemie w niej ogromny potencjał. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, które zadebiutowało 13 marca, ustanowiło nowy rekord popularności dla tego RPG-owego cyklu na platformie Steam.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – rekordowe liczby na Pustkowiu
Niedziela, 15 marca, okazała się dniem triumfu dla pobocznej wersji łowów. Według danych ze SteamDB, gra osiągnęła szczytowy wynik 54 778 graczy bawiących się jednocześnie. To imponujący wzrost w porównaniu do poprzednich części:
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: ok. 35 000 graczy w szczycie.
- Monster Hunter Stories (oryginał): nieco ponad 2 000 graczy (wynik ten dotyczy późnego portu na PC z 2024 roku).
