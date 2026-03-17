Rekordowy wynik Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Spin-off kultowej serii zachwyca

Mikołaj Berlik
2026/03/17 11:50
Turowy RPG pobił liczby swoich poprzedników.

Seria poboczna od Capcomu właśnie udowodniła, że drzemie w niej ogromny potencjał. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, które zadebiutowało 13 marca, ustanowiło nowy rekord popularności dla tego RPG-owego cyklu na platformie Steam.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – rekordowe liczby na Pustkowiu

Niedziela, 15 marca, okazała się dniem triumfu dla pobocznej wersji łowów. Według danych ze SteamDB, gra osiągnęła szczytowy wynik 54 778 graczy bawiących się jednocześnie. To imponujący wzrost w porównaniu do poprzednich części:

  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: ok. 35 000 graczy w szczycie.
  • Monster Hunter Stories (oryginał): nieco ponad 2 000 graczy (wynik ten dotyczy późnego portu na PC z 2024 roku).

Choć seria Stories nadal ustępuje głównym odsłonom (przypomnijmy, że ubiegłoroczne Monster Hunter Wilds przyciągnęło w weekend otwarcia oszałamiające 1,3 miliona graczy), to niemal 20-tysięczny przyrost względem „dwójki” pokazuje, że formuła jRPG w tym uniwersum zyskuje rzesze wiernych fanów.

Sukces w liczbach idzie w parze z uznaniem krytyków. Monster Hunter Stories 3 zadebiutowało ze średnią ocen na poziomie 85/100 (OpenCritic/Metacritic), co czyni je najwyżej ocenianym spin-offem w historii marki.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection jest dostępne na wszystkich wiodących platformach – PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/monster-hunter/monster-hunter-stories-3-hits-a-record-player-count-on-steam-for-capcoms-cozier-spin-off-rpg-series/

