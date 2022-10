Company of Heroes 3 otrzyma bogate wydania pudełkowe. Do wyboru dwie wersje

Company of Heroes 3 miało zadebiutować na rynku w przyszłym miesiącu, ale już jakiś czas temu deweloperzy ze studia Relic Entertainment poinformowali, że na premierę wspomnianej produkcji będzie trzeba poczekać do przyszłego roku. Tymczasem okazuje się, że nadchodząca odsłona popularnej serii doczeka się dwóch bogatych wersji fizycznych, co z pewnością ucieszy wszystkich miłośników pudełek.

Pudełkowe wersje Company of Heores 3 zadowolą kolekcjonerów

Użytkownicy komputerów osobistych m.in. za pośrednictwem oficjalnej strony gry mogą już składać zamówienia przedpremierowe na Company of Heroes 3. Fani wersji fizycznych mają do wyboru dwie opcje – Edycję Premierową oraz Premium Edition. Pierwsze z wymienionych wydań wyceniono na 229 złotych, a w zestawie znajdziemy: