Company of Heroes 3 nie tylko na PC? Wygląda na to, że gra trafi też na konsole

Company of Heroes 3 miało zadebiutować na rynku wczoraj, ale już na początku października potwierdzono, że na premierę gry będziemy musieli poczekać do lutego przyszłego roku. Jakiś czas temu poznaliśmy również zawartość oraz cenę bogatych edycji pudełkowych, a tymczasem w sieci pojawiły się kolejne interesujące informacje na temat wspomnianego tytułu. Okazuje się bowiem, że nadchodząca produkcja Relic Entertainment może trafić nie tylko na PC, ale także na konsole.

Company of Heroes 3 trafi na PlayStation 5 i Xbox Series X/S – sugeruje tajwańska agencja ratingowa

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez redakcję Gematsu, baza danych tajwańskiej agencji zajmującej się ocenianiem zawartości produktów zmierzających na tamtejszy rynek sugeruje, że Company of Heroes 3 ma doczekać się wydania na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Do tej pory deweloperzy ze studia Relic Entertainment zapowiedzieli wyłącznie wersję na PC, ale niewykluczone, że sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie.



Być może twórcy szykują niespodziankę na zaplanowaną na 8 grudnia galę The Game Awards 2022, na której poinformują, że Company of Heroes 3 trafi nie tylko na PC, ale także na najnowsze konsole Sony i Microsoftu. Nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na dalszy rozwój wydarzeń.



Na koniec przypomnijmy, że Company of Heroes 3 ma zadebiutować na PC dokładnie 23 lutego 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z wersji przedpremierowej: Graliśmy w Company of Heroes 3. Pamiętacie Blitzkrieg?